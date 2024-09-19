"Сезон так і не розпочався": як зараз виглядає окупована росіянами Кирилівка (відео)

Пляжі у водоростях та смітті

У минулому найвідоміші курортні міста вже "відгуляли" сезон 2024 року, який був малолюдним та з купою сміття, і медуз. У мережі з'явилось свіже відео пляжу тимчасово окупованої Кирилівки, де людей як не було, так і немає.

На кадрах видно, що пляжі вже поростають рослинами і все більше дичавіють. Море трохи відступило від берега, оголивши дно, поросле водоростями.

"Сезон закінчився, так і не розпочавшись. Вода вже прохолодна, довго не покупаєшся", — каже жінка на відео.

На відео можна побачити, що на пляжі багато розкидано водоростей, які, певно, винесло з моря під час штормів. Цей бруд ніхто не прибирає. Окупаційна влада докладає зусиль, аби українські пляжі більше походили на занедбані клаптики піску.

На пляжах Кирилівки, де раніше і яблуку не було де впасти, була купа розваг і на морі, і на суші, зараз і людей толком немає. За два роки окупації курортне місто, як й усі, що в такому становищі, ще більше занепало.

Нагадаємо, що майже наприкінці літа "королева ДНР" похвалилася відпочинком в окупованому Бердянську та нарвалася на жорстку відповідь. Показуючи принади Hotel Sun Resort, вона яскраво продемонструвала відсутність відпочивальників.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає тимчасово окупований Маріуполь, до якого також не пришов курортний сезон 2024.