"Не треба мати жодних ілюзій": нардеп закликала готуватися до масштабних відключень взимку

Відновити зруйновану окупантами генерацію на 100% – задача технічно неможлива

Попри те, що західні партнери зараз надають Україні допомогу для відновлення енергетики напередодні зими – що показує візит Урсули фон дер Ляєн – відновити усе, що зруйнували російські окупанти, просто неможливо. Тож українцям варто готуватися до найгіршого – багатогодинних зимових відключень.

Про це заявила народний депутат Єлизавета Ясько в ефірі каналу "Новини.Live". Вона підкреслила, що попри західну допомогу відновити генерацію на 100% до початку холодного сезону – це технічно неможливе завдання.

"Як я вже сьогодні говорила, візит Урсули фон дер Ляєн — це, в першу чергу, про допомогу нам під час цієї зими відновлювати нашу енергетику, але це не забезпечить 100% нашого відновлення, щоб бути в безпеці. Тому нам всім потрібно забути про слово "безпека", поки триває війна. Переконана, що відключення будуть, що не треба мати жодних ілюзій, що треба готуватися до найгіршого, до великої кількості годин відключень на день. Нам всім треба забути слова про безпеку, поки йде війна", – сказала вона, відповідаючи на запитання.

Раніше "Телеграф" писав, що Євросоюз готує новий великий кредит для України на десятки мільярдів євро. Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні.

Фон дер Ляєн напередодні свого візиту в Україну 20 вересня оголосила, що Євросоюз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, постраждалій від російських ударів. За її словами, з огляду на допомогу в ремонті й експорт ЄС покриє понад 25% потреб України в електриці на зиму.