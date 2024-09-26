До 18 часов зимой без света: министр энергетики Галущенко оценил реальность такого сценария

Нужно готовиться к худшим сценариям, но сегодня назвать какие-то конкретные цифры просто невозможно

Прогноз об отключениях света зимой до 18 часов "достаточно условный". Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя соответствующее заявление миссии ООН по правам человека. Чиновник пролил свет на ситуацию и рассказал о том, что сейчас происходит в энергосистеме страны.

По его словам, данная тема является очень "горячей" и поэтому в информпространстве появляется много спекуляций. Галущенко подчеркнул, что зима действительно будет сложной, но назвать конкретные графики отключений электроэнергии очень сложно или даже невозможно.

"К сожалению, эту тему сегодня пытаются комментировать все международные организации. Если мы говорим профессионально, то есть международные энергетические агентства, и мы попросили их сделать отчет. Вот они сказали, что зима будет сложной, а может быть, самой сложной", — пояснил министр.

Гглава Минэнерго отметил, что в отчетах речь не идет о часах отключений, потому что есть большое количество факторов влияющих на это. Именно поэтому назвать какие-то конкретные цифры просто невозможно.

"Поэтому много спекуляций, разные эксперты говорят разные цифры, но все зависит от будущих ударов по энергетике. Не самого факта ударов, а последствий влияния ударов на энергосистему. Спрогнозировать это сегодня невозможно, но я говорю, что давайте готовиться к худшим сценариям. Однако мы делаем все, чтобы это никогда не понадобилось", — добавил он.

Напомним, что после одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру 26 августа в Украине были введены жесткие графики отключений света.

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