Відключення світла можуть погіршити боєздатність ЗСУ: ЗМІ назвали причину

Світла взимку може не бути по 20 годин

На Україну чекає одна з найважчих зим за період незалежності через удари росіян по енергетиці. Відключення електроенергії можуть вплинути на забезпеченні українських військ на фронті.

Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що найкращий сценарій – лише 4 години відключення електроенергії на день, але це також може закінчитися 20 годинами темряви або більше на день у розпал холодної зими.

"Побічних ефектів від тривалих відключень електроенергії буде багато — від припинення водопостачання та опалення до подальших ударів по і без того слабкій економіці країни. Але найбільшою жертвою може стати і без того підбита психіка українців. Після приблизно двох з половиною років війни, з невеликою перспективою повної перемоги на горизонті та низкою невдач на полі битв за останні місяці, люди досягли межі своїх можливостей", — йдеться у матеріалі.

WP підкреслює, що виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвуваннями для придбання необхідного обладнання. На думку видання, ця підтримка, ймовірно, впаде, коли у людей закінчаться ресурси.

"Цієї зими ми можемо мати серйозні проблеми. З настанням зими люди можуть стати "збитими, пригніченими та злими. Я найбільше боюся, що люди переживуть таку зиму, і не буде жодного способу знайти консенсус серед населення", — сказав WP високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Своєю чергою виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький заявив, що опитування громадської думки свідчать, що це може вплинути на громадську думку. Він описав "зростаючу втому", яка викликає все більше конфліктів, тому що люди більш психологічно нестабільні.

Грушецький зазначає, що з часом настануть холодні дні та темрява, а разом з цим може статися зміна ставлення українців до війни. Водночас він додав, що населення переважно проти миру з Росією "за будь-яку ціну" і, швидше за все, так і залишиться. Але, за його словами, опитування громадської думки свідчать про збільшення кількості людей, які готові йти на важкі компроміси заради припинення війни.

Нагадаємо, в "Укренерго" спрогнозували, що відключення світла взимку будуть. Проте там вважають, що гуманітарної катастрофи через це не відбудеться.