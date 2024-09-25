Без відключень – тільки 1 сценарій: експерт розповів, по скільки годин в Україні не буде світла взимку
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Відключення почнуть при нулі градусів
Цю зиму Україна не зможе пройти без відключень світла через важку ситуацію в енергосистемі, яка виникла після атак РФ. Змінити ситуацію зможе лише "диво".
Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. За його словами, навіть якщо не буде нових обстрілів, то коли буде температура нуль і нижче, то у нас будуть відключення.
"І це можуть бути відключення на рівні 8-10 годин ", — прогнозує він.
А якщо стовпчики термометрів опустяться до -10, то експерт допускає відключення і до 18 годин на добу.
"Уникнути відключень можна буде, тільки коли на вулиці буде +5, не буде руйнувань і будуть додаткові ремонти... Має статися диво. Тобто у нас має з’явитися нова генерація (яка не з’явиться), має бути плюсова температура, і не повинно бути нових обстрілів", — пояснив Прокіп.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Єлизавета Ясько закликала готуватися до масштабних відключень узимку.