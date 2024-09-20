Чого довго ремонтують ТЕС? В ДТЕК дали вичерпну відповідь (відео)

В ДТЕК пояснили, чому ремонт ТЕС триває довгий час, відео

В компанії ДТЕК розказали, чи можна швидко відновити подачу електроенергії після чергового обстрілу росіян. Українцям пояснили наскільки це складно.

Дуже чітке пояснення з'явилося в Telegram. В компанії наголосили, що ремонти ТЕС — це довго і дорого, адже руйнування колосальні.

"Кожне влучення в електростанцію залишає по собі сотні, а то і тисячі тонн завалів. Лише один трансформатор важить близько 200 тон. Це як статуя Свободи без п'єдесталу. А дірки в дахах і стінах після обстрілу можуть бути розміром з півфутбольного поля", — зауважили в ДТЕК.

Українцям нагадали, що енергообладнання не можна купити в магазині. Його виготовляють за індивідуальним замовленням. І це потребує часу. Наприклад, один трансформатор можуть робити 8-12 місяці.

"Відновлення — це не лише час, а й великі гроші. Від початку року ДТЕК інвестував уже понад 2 млрн 100 млн грн у ремонти ТЕС. До кінця року ця сума подвоїться. Але для повного ремонту треба набагато більше.", — йдеться у заяві компанії.

Та додали, що ключова задача зараз — полагодити якомога більше до початку опалювального сезону. Ремонти триватимуть і взимку і наступні роки.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК пояснили, чому в окремих чергах надовго вимикають світло.