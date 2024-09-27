Завдання – не конфліктувати: що може піти не так на зустрічі Трампа із Зеленським

Те, що говорить Трамп, є дуже образливим для України, але така його манера

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у Trump Tower. Розмова між політиками відбудеться після нападів Трампа у бік українського президента. Проте самому Зеленському варто утриматися від конфліктів та ігнорувати подібні випади колеги.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор соціологічної служби "Український барометр", політолог Віктор Небоженко. За його словами, США буквально дають привід так поводитися з Україною.

Співрозмовник підкреслив, що завдання Зеленського просто зустрітися, а не конфліктувати з Трампом.

— Після відвертого наїзду Трампа на Зеленського, після всіх образливих закидів на адресу України, про дітей, що воюють, про те, що України немає, чому українська сторона все одно звернулася до Трампу за зустріччю?

— План справді слабким виявився. Це дуже погано, коли у плані ставлять завдання іншим, а собі не знаходять місця. Це не називається план перемоги, це якось інакше, мабуть. І ви помітили, що Держдеп дуже коректно, тактовно каже, що "ми поки що розглянули, але нічого особливого там не знайшли". Вони не відкинули. Справа в іншому.

Річ у тому, що Україна та її президент, це трохи різні речі. Це об’єктом маніпулювання, як із боку Демократичної партії, і Республіканської.

У сьогоднішній виборчій кампанії США одна велика вада. Там немає нових ідей, там немає чогось фундаментального, чогось стратегічного. Аборти, мігранти навіть Україна. Все дуже критично і рівне. Якщо ви візьмете дві виборчі кампанії, дві програми обох кандидатів, вони мало відрізняються. Тому на останньому етапі виборів і демократи та республіканці чіпляється за будь-який привід. І Україна, звісно, зі своїми проблемами, у цьому сенсі чудова нагода.

Те, що каже Трамп, дуже образливо для України. Але це його манера. Він так говорить про жінок, мігрантів, про що завгодно. Але це не каже, що він так зробить, якщо стане президентом. Робити з нього суто шпигуна Путіна — це надто примітивний хід думки.

А те, що демократи скористалися приїздом нашого президента на військовий завод (він любить такі піар-акції, пише на снаряді щось страшне для Кремля) теж зрозуміло. Потрібно розуміти, що Україну і приїзд президента на засідання ООН, і приїзд до Вашингтона були використані як демократами, так і республіканцями. Тому чисто в прагматичному плані потрібно стиснути зуби та все це потерпіти.

Справа не лише у слабкому нашому міністрі закордонних справ, невдалому послі України. Нам дали таки 8 мільярдів доларів чисто на військові потреби. А це означає, що до кінця року ми маємо чим боротися.

Так, дуже неприємно. Але я не робив би з цього великої трагедії. Як поводяться з Україною, з її президентом у США — Зеленський дає привід. Але ще раз повторюю, що нам дали гроші на війну, це дуже важливо.

Довідка: Напередодні Трамп обрушився на Зеленського із нападками, саркастично назвавши його найбільшим комерсантом на планеті. Ці заяви пролунали у момент, коли Зеленський уже перебував із візитом до США.

"України не існує. Це більше не Україна, — сказав Трамп на мітингу в Північній Кароліні. — Вдома знищені, міста зникли. Їх уже немає, а ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється домовлятися, Зеленському. Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він їхав з 60 млрд доларів" (ця сума не відповідає дійсності).

— Зустріч відбудеться в офісі Трампа у його хмарочосі. Чи не демократи звинувачуватимуть Україну?

— Ні, демократи вичавили все, що можна. І вони тепер дали скористатися республіканцям. Тобто ми не є основою конфлікту. Ми одна із тем, які активно використовуються демократами та республіканцями під час виборчої кампанії.

Як тільки виборчі кампанії притихнуть, повірте, відносини між республіканцями та демократами щодо війни в Україні вирішуватимуться у Конгресі. І я не думаю, що ми сильно посварилися з демократами та республіканцями. Зрозуміло, що проколи, скандали. Але це пов’язано із виборчою кампанією.

Специфіка виборчої кампанії в США — як тільки виборча кампанія вщухне, напруга спаде і тоді вже треба буде щось серйозно доводити. Але те, що це дуже грубо, брутально з боку Трампа і технологічно з боку демократів, говорить про те, що ми все ж таки не є суб’єктами своєї зовнішньої політики.

З планом не пощастило, не вийшло. Ні слова "план", ні слова "перемога". Тому що Захід від нас вимагає не плану перемоги насправді, а плану перемир’я. А це зовсім різні речі. Перемир’я та перемога над ворогом – це, знаєте, як земля та небо.

— Тоді виходить, що за майбутнє посла Оксани Маркарової не можна переживати?

— Не сильно. Це пов’язано із повною деградацією дипломатичної служби, розумієте? Ну, а кого зараз може призначити Сибіга (Андрій Сибіга замінив Дмитра Кулебу на посади міністра закордонних справ України, ред.) послом? Річ у тому, що посол США – це людина, яка дорівнює міністру закордонних справ.

Довідка: Спікер нижньої палати Конгресу США та член Республіканської партії Майк Джонсон вимагає від Володимира Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову. Він пов’язав це з поїздкою Зеленського на завод із виробництва боєприпасів, який знаходиться у Скрентоні, штат Пенсільванія. Джонсон пояснив, що візит президента України на об’єкт в одному з так званих штатів, що "вагаються", пройшов у супроводі представників Демократичної партії. Він вважає, що відсутність республіканців серед супутників Зеленського — "партизанська кампанія", покликана агітувати за кандидата від демократів Камалу Харріс на виборах президента США. Спікер вважає Маркарову організатором цієї поїздки.

— Фактично, собі буде конкурент, якщо він призначить нового посла?

- Так, звичайно. Навіщо йому це потрібне? Він усе життя проживав у Туреччині та Польщі. Тобто нічого, крім консульської служби, не бачив. Нормальний консульський службовець.

Так що я думаю, що він тягне з призначенням [нового сильного] посла. А американці злитимуться. Оце вже буде серйозно. Вони скажуть, "чорт забирай, шукайте людину, яка б однаково добре ставилася і до демократів, і до республіканців. Нам політичне лице вашого посла не подобається". Політичне. Не тому, що вона погана, а тому, що ближче до демократів, а не республіканців. А так не можна.

Все має бути симетричним. Тож я думаю, що після виборчої кампанії це вирівнюватиметься. Переможцю все одно доведеться вирішувати проблему України як проблему відновлення міжнародного порядку.

Якщо Маркарову змінюватимуть, то для Сибіги це буде колосальна внутрішня проблема. Кого послати? Ця людина одразу обросте зв’язками. І завтра Вашингтон скаже "вона нас влаштовує як міністр закордонних справ". Що ви тоді робитимете? Це може бути привселюдно.

Тож, звісно, ми влізли у конфлікт між республіканцями та демократами. Але я сподіваюся, що він не матиме продовження. Важливо, щоб Зеленський не витримав усю цю іронію, критику та знущання Трампа. Щоб наш президент якнайменше говорив. Він же людина-естрада, йому обов’язково знадобиться якась репліка.

Я розумію його по-людськи. Трамп поплескуватиме Зеленського, як хлопчика. Але наше завдання просто зустрітись, а не конфліктувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон показово скасував заплановану раніше зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що "дуже зайнятий".