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Розістерився: Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах" у його бік

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Трамп вчергове відзначився антиукраїнськими заявами Новина оновлена 26 вересня 2024, 00:46
Трамп вчергове відзначився антиукраїнськими заявами. Фото Колаж "Телеграф"

Трамп вже традиційно обрушився на Байдена, Гарріс та Зеленського зі звинуваченнями та образами

Експрезидент США Дональд Трамп, який нещодавно оскандалився із заявою про війну в Україні, продовжує робити різноманітні провокаційні заяви. Зокрема, тепер він звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито "брудних випадах".

Про це Трамп заявив під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні. Зазначається, що він присвятив Україні значну частину промови, протягом якої скаржився на Зеленського, Байдена та Гарріс.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – заявив він, не ставши уточнювати, що конкретно мається на увазі.

При цьому Трамп вже традиційно звинуватив чинного президента США Джозефа Байдена та віцепрезидента Камалу Гарріс, опонента Трампа на президентських виборах, у тому, що вони дають Зеленському мільярди доларів. А той, мовляв, погана людина, "відмовляється укладати угоду" – вочевидь, Трамп має на увазі вимоги російського "президента" Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп зневажливо відгукнувся про Зеленського, вже вдруге назвавши його "найбільшим продавцем в історії".

Тим часом Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.

Теги:
#Україна #США #Вибори США #Дональд Трамп #Володимир Зеленський