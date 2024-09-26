Розістерився: Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах" у його бік

Трамп вже традиційно обрушився на Байдена, Гарріс та Зеленського зі звинуваченнями та образами

Експрезидент США Дональд Трамп, який нещодавно оскандалився із заявою про війну в Україні, продовжує робити різноманітні провокаційні заяви. Зокрема, тепер він звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито "брудних випадах".

Про це Трамп заявив під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні. Зазначається, що він присвятив Україні значну частину промови, протягом якої скаржився на Зеленського, Байдена та Гарріс.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – заявив він, не ставши уточнювати, що конкретно мається на увазі.

При цьому Трамп вже традиційно звинуватив чинного президента США Джозефа Байдена та віцепрезидента Камалу Гарріс, опонента Трампа на президентських виборах, у тому, що вони дають Зеленському мільярди доларів. А той, мовляв, погана людина, "відмовляється укладати угоду" – вочевидь, Трамп має на увазі вимоги російського "президента" Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп зневажливо відгукнувся про Зеленського, вже вдруге назвавши його "найбільшим продавцем в історії".

Тим часом Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.