Чому Зеленський не зустрівся з Трампом у США? ЗМІ назвали ймовірну причину

За даними американських ЗМІ, це могло бути розцінено як підтримка виборчої кампанії кандидата від Республіканської партії

Команда президента України Володимира Зеленського не стала зустрічатися з кандидатом у президенти США від Республіканської партії та 45-м президентом Дональдом Трампом у його резиденції. Причиною стало те, що цю зустріч могли б розцінити як підтримку виборчої кампанії Трампа.

Про це пише журналіст видання Time Саймон Шустер із посиланням на двох чиновників, близьких до українського лідера. За його словами, спочатку команди Зеленського та Трампа обговорювали ідею зустрічі у маєтку республіканця в Мар-а-Лаго. Однак потім представники України попросили американського політика зустрітися на "нейтральній території", щоб це не могло бути розцінено як підтримку висування Трампа у президенти.

У якості місця для зустрічі пропонувався знімальний майданчик одного з американських каналів. Там само планувалося й спільне інтерв’ю.

"Цей варіант досі обговорювався, коли Зеленський приземлився в США, за словами одного з українських чиновників. Але перший публічний захід поїздки, схоже, змінив тон цих обговорень", — пише Шустер. Він зазначає, що Трамп "образився" на Зеленського за те, що президент України насамперед відвідав Скрентон — рідне місто Джо Байдена в штаті Пенсільванія.

Водночас, як заявили у Білому домі, візит Зеленського до Пенсільванії, а також відвідування ним збройового заводу було організовано не з ініціативи Сполучених Штатів, а за запитом України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах" у його бік. При цьому він не уточнив, що мав на увазі.