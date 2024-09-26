"Дуже зайнятий": спікер-трампіст Джонсон демонстративно відмовився від зустрічі з Зеленським

Зазначається, що Зеленському і без Джонсона буде, чим зайнятися

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон скасував заплановану раніше зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що, мовляв, "дуже зайнятий", тому зустрічі не буде.

Про це Джонсон заявив на брифінгу для преси 25 вересня, повідомила кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова у Facebook. Джонсон у відповідь на запитання сказав, що нібито "не зміг" запланувати зустріч з Зеленським.

"І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла. Я думаю, що це був жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це", – заявив він.

Зазначається, що Зеленському і без Джонсона буде, чим зайнятися. За планом, вранці в українського президента буде закрита двопартійна зустріч в Сенаті США, на яку його супроводять сенатор Чак Шумер та сенатор Мітч Макконнелл – лідери демократів та республіканців у Сенаті. Через кілька годин після цього Зеленський проведе таку ж зустріч у Палаті представників США, у Комітеті з питань збройних сил.

Зазначимо, що 25 вересня спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон висунув Зеленському вимогу звільнити посла України Оксану Маркарову. Все через відвідування Зеленським заводу снарядів у Пенсільванії.

Як повідомлялося раніше, Зеленський 23 вересня розпочав візит до США з відвідування Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють артилерійські та мінометні снаряди. Потужності заводу працюють на потреби України, у тому числі тут виготовляють снаряди калібру 155 мм.

Після цього Трамп заявив, що Зеленський нібито підтримує Харріс на виборах і пообіцяв "вивести США" з війни.