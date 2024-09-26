Посилення плану перемоги і не лише. Про що Зеленський говорив з Байденом та Гарріс
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Зеленський зустрівся з Джо Байденом та кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс
У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Під час зустрічі було обговорено питання надання Україні військової допомоги та запропонованого Зеленським плану перемоги у війні з Росією.
Про це повідомив "Голос Америки". Лідер США оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на 2,4 млрд доларів у рамках програми USAI, яка передбачає закупівлю зброї у виробників.
Цей пакет включає:
- боєприпаси та постачання для українських систем ППО;
- боєприпаси "повітря-земля";
- безпілотні літальні системи та компоненти щодо забезпечення українського виробництва безпілотників;
- обладнання для боротьби із БПЛА;
- безпілотні надводні судна;
- обладнання безпечного зв’язку;
- обладнання та матеріальні засоби підтримки українського виробництва боєприпасів;
- запасні частини, технічне обслуговування та підтримка та інше допоміжне обладнання.
Також Байден підписав указ про надання 5,55 мільярда доларів для допомоги Україні зі стратегічних запасів США. У ході зустрічі він озвучив два ключові елементи, необхідні для перемоги України. Перший – це зміцнення позицій України на полі бою, друге – це надання довгострокової допомоги Україні.
"Скажу ясно, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", — сказав президент Сполучених Штатів. Водночас, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що оголошення про зняття обмежень для України на удари вглиб Росії після зустрічі Байдена та Зеленського не очікується.
Крім Джо Байдена, Володимир Зеленський зустрівся і з кандидатом на пост президента США від Демократичної партії Камалою Гарріс. У ході зустрічі вона заявила про свою підтримку України.
"Дехто у США хоче змусити Україну віддати свої території Росії. Путін не пропонує мир, він пропонує капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо. Жодні питання про війну не можуть вирішуватись без України", — заявила Гарріс. Своєю чергою, Зеленський заявив, що справедливий світ можливий лише за допомогою Сполучених Штатів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден має кілька місяців до звільнення з посади. За цей час він може зробити кілька важливих кроків на підтримку України.