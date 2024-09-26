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Посилення плану перемоги і не лише. Про що Зеленський говорив з Байденом та Гарріс

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Зустріч Зеленського з Байденом та Гарріс Новина оновлена 26 вересня 2024, 23:49
Зустріч Зеленського з Байденом та Гарріс. Фото Колаж "Телеграфу"

Зеленський зустрівся з Джо Байденом та кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс

У четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Під час зустрічі було обговорено питання надання Україні військової допомоги та запропонованого Зеленським плану перемоги у війні з Росією.

Про це повідомив "Голос Америки". Лідер США оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на 2,4 млрд доларів у рамках програми USAI, яка передбачає закупівлю зброї у виробників.

Цей пакет включає:

  • боєприпаси та постачання для українських систем ППО;
  • боєприпаси "повітря-земля";
  • безпілотні літальні системи та компоненти щодо забезпечення українського виробництва безпілотників;
  • обладнання для боротьби із БПЛА;
  • безпілотні надводні судна;
  • обладнання безпечного зв’язку;
  • обладнання та матеріальні засоби підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • запасні частини, технічне обслуговування та підтримка та інше допоміжне обладнання.

Також Байден підписав указ про надання 5,55 мільярда доларів для допомоги Україні зі стратегічних запасів США. У ході зустрічі він озвучив два ключові елементи, необхідні для перемоги України. Перший – це зміцнення позицій України на полі бою, друге – це надання довгострокової допомоги Україні.

"Скажу ясно, Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці", — сказав президент Сполучених Штатів. Водночас, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що оголошення про зняття обмежень для України на удари вглиб Росії після зустрічі Байдена та Зеленського не очікується.

Крім Джо Байдена, Володимир Зеленський зустрівся і з кандидатом на пост президента США від Демократичної партії Камалою Гарріс. У ході зустрічі вона заявила про свою підтримку України.

"Дехто у США хоче змусити Україну віддати свої території Росії. Путін не пропонує мир, він пропонує капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо. Жодні питання про війну не можуть вирішуватись без України", — заявила Гарріс. Своєю чергою, Зеленський заявив, що справедливий світ можливий лише за допомогою Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден має кілька місяців до звільнення з посади. За цей час він може зробити кілька важливих кроків на підтримку України.

Теги:
#Війна #Зустріч #Джо Байден #Володимир Зеленський #Камалла Харріс