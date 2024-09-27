Задача - не конфликтовать: что может пойти не так на встрече Трампа с Зеленским

То, что говорит Трамп, очень оскорбительно для Украины, но такова его манера

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в Trump Tower. Беседа между политиками состоится после нападок Трампа в сторону украинского президента. Однако самому Зеленскому стоит воздержаться от конфликтов и игнорировать подобные выпады коллеги.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко. По его словам, США буквально дают повод так обходиться с Украиной.

Собеседник подчеркнул, что задача Зеленского — просто встретиться, а не конфликтовать с Трампом.

— После откровенного наезда Трампа на Зеленского, после всех обидных упреков в адрес Украины, о воюющих детях, о том, что Украины нет, почему украинская сторона все равно обратилась к Трампу за встречей?

— План, действительно слабым оказался. Это очень плохо, когда в плане ставят задачу другим, а себе не находят места. Это не называется план победы, это как-то иначе, по-видимому. И вы заметили, что Госдеп очень корректно, тактично говорит, что "мы пока рассмотрели, но ничего особенного там не нашли". Они не отвергли. Дело в другом.

Дело в том, что Украина и ее президент, это — немного разные вещи. Это является объектом манипулирования, как со стороны Демократической партии, так и Республиканской.

В сегодняшней избирательной кампании США один большой порок, большой недостаток. Там нет новых идей, там нет чего-то фундаментального, чего-то стратегического. Аборты, мигранты, даже Украина. Все очень критично и равно. Если вы возьмете две избирательные кампании, две программы обоих кандидатов, то они мало отличаются. Поэтому, на последнем этапе выборов и демократы и республиканцы цепляется за любой повод. И Украина, конечно, со своими проблемами, в этом смысле отличный повод.

То, что говорит Трамп, это очень оскорбительно для Украины. Но это его манера. Он так говорит о женщинах, мигрантах, о чем угодно. Но это не говорит, что он так поступит, если станет президентом. Делать из него чисто шпиона Путина — это слишком примитивный ход мысли.

А то, что демократы воспользовались приездом нашего президента на военный завод (он любит такие пиар-акции, пишет на снаряде что-то страшное для Кремля), тоже понятно. Нужно понимать, что Украину и приезд президента на заседание ООН, и приезд в Вашингтон, были использованы как демократами, так и республиканцами. Поэтому, чисто в прагматичном плане, нужно сжать зубы и все это потерпеть.

Дело не только в слабом нашем министре иностранных дел, неудачном после Украины. Нам дали все-таки 8 миллиардов долларов чисто на военные нужды. А это значит, что до конца года мы имеем чем сражаться.

Да, очень неприятно. Но я бы не делал из этого великой трагедии. Как обходятся с Украиной, с ее президентом в США — Зеленский дает повод. Но еще раз повторяю, здорово, что нам дали деньги на войну, это очень важно.

Справка: Накануне Трамп обрушился на Зеленского с нападками, саркастично назвав его величайшим коммерсантом на планете. Эти заявления прозвучали в момент, когда Зеленский уже находился с визитом в США.

"Украины не существует. Это больше не Украина, — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. — Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов" (эта сумма не соответствует действительности).

— Встреча состоится в офисе Трампа в его небоскребе. Не будут ли демократы обвинять Украину?

— Нет, демократы выжали все, что можно. И они дали теперь воспользоваться республиканцам. То есть мы не основание конфликта. Мы одна из тем, которые активно используются демократами и республиканцами во время избирательной кампании.

Как только избирательные кампании притихнут, поверьте, отношения между республиканцами и демократами по поводу войны в Украине будут решаться в Конгрессе. И я не думаю, что мы сильно поссорились с демократами и республиканцами. Понятно, что проколы, скандалы. Но это связано с избирательной кампанией.

Специфика избирательной кампании в США — как только избирательная кампания стихнет, напряжение спадет и тогда уже нужно будет что-то доказывать серьезно. Но то, что это очень грубо, брутально со стороны Трампа и технологически со стороны демократов, говорит о том, что мы все же не являемся субъектами своей внешней политики.

С планом не повезло, не получилось. Ни слова "план", ни слова "победа". Потому что Запад от нас требует не плана победы на самом деле, а плана перемирия. А это совсем разные вещи. Перемирие и победа над врагом – это, знаете, как земля и небо.

— Тогда выходит, что за будущее посла Оксаны Маркаровой можно не переживать?

— Не сильно. Это связано с полной деградацией дипломатической службы, понимаете? Ну а кого сейчас может назначить Сибига (Андрей Сибига заменил Дмитрия Кулебу на должности министра иностранных дел Украины, — ред.) послом? Дело в том, что посол США – это человек, который равен министру иностранных дел.

Справка: Спикер нижней палаты Конгресса США и член Республиканской партии Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Он связал это с поездкой Зеленского на завод по производству боеприпасов, который находится в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Джонсон пояснил, что визит президента Украины на объект в одном из так называемых "колеблющихся штатов" прошел в сопровождении представителей Демократической партии.Он считает, что отсутствие республиканцев среди спутников Зеленского — "партизанская кампания", призванная агитировать за кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах президента США. Спикер считает Маркарову организатором этой поездки.

— Фактически себе будет конкурент, если он назначит нового посла?

— Да, конечно. Зачем ему это нужно? Он всю жизнь проживал в Турции и Польше. То есть ничего кроме консульской службы не видел. Нормальный консульский служащий.

Так что я думаю, что он будет тянуть с назначением [нового сильного] посла. А американцы будут злиться. Вот это уже будет серьезно. Они скажут, "черт возьми, ищите человека, который бы одинаково хорошо относился и к демократам, и к республиканцам. Нам политическое лицо вашего посла не нравится". Политическое. Не потому, что она плохая, а потому что ближе к демократам, а не республиканцам. А так нельзя.

Все должно быть симметрично. Так что я думаю, что после избирательной кампании это будет выравниваться. Победителю все равно придется решать проблему Украины, как проблему восстановления международного порядка.

Если Маркарову будут менять, то для Сибиги это будет колоссальная внутренняя проблема. Кого послать туда? Этот человек сразу обрастет связями. И завтра Вашингтон скажет "он нас устраивает как министр иностранных дел". Что вы тогда будете делать? Это может быть публично.

Так что, конечно, мы влезли в конфликт между республиканцами и демократами. Но я надеюсь, что у него не будет продолжения. Важно, чтобы Зеленский не выдержал всю эту иронию, критику и издевательство Трампа. Чтобы наш президент как можно меньше говорил. Он же человек- эстрада, ему обязательно потребуется какая-то реплика.

Я понимаю его по-человечески. Трамп будет похлопывать Зеленского, как мальчика. Но наша задача просто встретиться, а не конфликтовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон показательно отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что "очень занят".