Знову передумав? Трамп зробив нову заяву про зустріч з Зеленським

Американський політик кілька разів змінював своє рішення

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп все ж таки може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше команда республіканця заявляла, що така зустріч не запланована.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш написав у Facebook, що Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Trump Tower у Нью-Йорку. Це має статися близько 9:45 (о 16:45 за київським часом). Сам Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, що зустрінеться із Зеленським у п’ятницю вранці.

Разом з тим, кандидат у президенти США на прес-конференції в Trump Tower заявив, що впевнений, що зможе домовитися з главою Росії Володимиром Путіним та президентом Зеленським. На його думку, він зможе зробити це "швидко", але подробиць свого "плану" політик не розкрив.

"Я скажу таке: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіним та президентом Зеленським. Я не хочу казати вам, що це буде", — сказав Трамп.

Колишній, і можливо, майбутній президент США наголосив, що його стратегія "не капітуляція" і "полягає в тому, щоб рятувати життя". Він також додав, що не згоден із Зеленським, що така угода неможлива.

"Він не знає мене, але я не згоден", — заявив кандидат у президенти США.

Варто зазначити, що плани Трампа щодо зустрічі із Зеленським змінювалися кілька разів. Перед візитом глави України до США Трамп заявив, що не виключає їхньої зустрічі. Коли Зеленський уже був у Штатах, команда кандидата у президенти заявила, що такої зустрічі не заплановано. Наразі, схоже, Трамп знову змінив своє рішення. Зеленський хоче представити Трампу План перемоги України.

Як повідомляв "Телеграф", журналіст видання Time Саймон Шустер з посиланням на двох чиновників, близьких до Зеленського, написав, що спочатку команди Зеленського і Трампа нібито обговорювали ідею зустрічі в маєтку республіканця в Мар-а-Лаго. Однак потім представники України, мабуть, попросили американського політика зустрітися на "нейтральній території", щоб це не могло бути розцінено як підтримка висування Трампу у президенти.