Коли писати "не потрібно", а коли "непотрібно": вичерпний гід з українського правопису
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Як навчимося безпомилково визначати, коли писати "не потрібно", а коли "непотрібно"
У сучасній українській мові правопис деяких слів може стати нелегким випробуванням навіть для тих, хто вважає себе знавцем. Це стосується й написання слова "не/потрібно".
Чи писати його разом, чи окремо? Виявляється, правильні обидва варіанти, але їх використання залежить від контексту та синтаксичної ролі слова в реченні.
Написання окремо: "не потрібно"
"Не потрібно" пишеться окремо, коли воно виступає головним членом в односкладному безособовому реченні. У такому випадку "не потрібно" виконує роль присудка (у вищій школі це називають категорією стану).
Приклади:
- Мені не потрібно їхати до банку.
- Тобі не потрібно зайвий раз хвилюватися: твій син уже дорослий і може подбати про себе.
- Не потрібно давати брехливих обіцянок.
Порада: щоб перевірити, чи речення односкладне безособове, спробуйте переробити його у двоскладне:
- Я не потребую їхати до банку.
- Ти не маєш зайвий раз хвилюватися <…> про себе.
- Ніхто не повинен давати брехливих обіцянок.
Написання разом: "непотрібно"
"Непотрібно" пишеться разом у двох випадках:
1. Коли це прислівник, що виконує роль обставини в реченні:
- Ти завжди бігаєш куди непотрібно, а потім жалієшся на витрачений час.
- Краще хай це буде непотрібно, аніж не вистачить.
2. Коли це частина прислівникового складеного присудка у двоскладному реченні:
- Тепер я відмовляюся від допомоги, це стало мені непотрібно (це — підмет, стало непотрібно — присудок),
- Розмовляти так зі служником закону було непотрібно (було непотрібно — прислівниковий складений присудок, розмовляти — підмет).
Отже, написання залежить від ролі цього слова в реченні. Окремо ("не потрібно") пишемо, коли це головний член односкладного безособового речення. Разом ("непотрібно") — коли це обставина або частина присудка у двоскладному реченні.
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