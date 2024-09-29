Арсенал рознесли десятки дронів: стали відомі гарячі подробиці атаки на ракетний склад у РФ

Атака відбулася приблизно о 02:30

Сили оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградської області. По ньому було застосовано 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва.

Про це стало відомо від власного джерела. Операцію спільно проводили ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ.

"За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до мети — понад 600 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

Російські пабліки в соцмережах повідомляють, що в районі падіння були чутні потужні вибухи. Після цього на місцях почалася масштабна пожежа.

Зазначається, що внаслідок влучення вражені місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 29 вересня в Росії пролунало безліч вибухів у низці областей. Це сталося через атаку дронами. На деяких ділянках почалося спалах.