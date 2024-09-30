Часу не лишилось: з 1 жовтня в Україні нараховуватимуть "зимову" субсидію

Субсидія зросте, адже збільшиться загальна вартість комунальних платежів

З 1 жовтня 2024 року в Україні змінюються особливості нарахування житлових субсидій. Це пов'язано з початком опалювального сезону 2024-2025.

У Пенсійному фонді наголосили на основних змінах. По-перше, зміниться сума субсидії. Її автоматично перерахують всім хто раніше отримував субсидію, а також тим у кого в літній період вона складала 0 грн. Якщо люди користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, житлову субсидію нарахують в автоматичному режимі без додаткового звернення зазначили в ПФУ.

Важливо знати, що субсидія за жовтень буде розрахована на основі 15 днів з опаленням, незалежно від дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Для тих, хто хоче отримати субсидію вперше, важливо знати що, громадяни можуть подавати документи на отримання субсидії з 1 жовтня до 30 листопада. Усі заявки, подані в цей період, будуть розглядатися з початку опалювального сезону. Після 1 грудня рахуватимуть допомогу з місяця звернення.

Кому потрібно звертатися за призначенням субсидії

ті, хто тільки планує отримувати субсидію і раніше не отримував

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства

ті кому субсидію не призначили через заборгованість, але ситуацію вдалося виправити.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для того, щоб подати заявку на субсидію. Зробити це можна кількома способами, серед яких отримання субсидій онлайн.