Не забудьте: які документи потрібні для оформлення субсидії

Субсидія різна, для різних домогосподарств

Субсидія в Україні — це адресна державна соціальна допомога, призначена для осіб, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня призначатимуть субсидію на опалювальний період.

Сума субсидії розраховується кожному домогосподарству окремо. Вона залежить від вартості комунальних послуг та суми середньомісячного прибутку.

Документи для отримання субсидії:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за субсидією (сюди включають не тільки заявника, а й членів домогосподарства та їхніх родин).

Довідка про доходи, якщо є доходи, які не підтверджуються даними від податкової служби (наприклад, стипендія).

Посвідчення особи — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення.

Додатково можна знадобитися:

Копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні платежі (якщо є борг).

Довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).

Договір оренди (якщо заявник орендує житло).

Документи, що підтверджують факт непроживання особи за зареєстрованим місцем (наприклад, довідка про проживання в іншому населеному пункті).

Заявники можуть оформити субсидію кількома способами:

Онлайн через портал "Дія", портал ПФУ чи в додатку Пенсійного фонду. Особисто в Пенсійному фонді, уповноваженого в місцевій раді, в ЦНАПі. Відправити документи поштою в Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на дрова чи вугілля. Її призначають, якщо в будинку немає централізованого опалення, а також не здійснюється обігрів газом чи електроенергією.