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Не забудьте: які документи потрібні для оформлення субсидії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія допоможе заощадити Новина оновлена 24 вересня 2024, 11:08
Субсидія допоможе заощадити. Фото freepik.com

Субсидія різна, для різних домогосподарств

Субсидія в Україні — це адресна державна соціальна допомога, призначена для осіб, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня призначатимуть субсидію на опалювальний період.

Сума субсидії розраховується кожному домогосподарству окремо. Вона залежить від вартості комунальних послуг та суми середньомісячного прибутку.

Документи для отримання субсидії:

  • Заява про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за субсидією (сюди включають не тільки заявника, а й членів домогосподарства та їхніх родин).
  • Довідка про доходи, якщо є доходи, які не підтверджуються даними від податкової служби (наприклад, стипендія).
  • Посвідчення особи — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення.

Додатково можна знадобитися:

  • Копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні платежі (якщо є борг).
  • Довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).
  • Договір оренди (якщо заявник орендує житло).
  • Документи, що підтверджують факт непроживання особи за зареєстрованим місцем (наприклад, довідка про проживання в іншому населеному пункті).

Заявники можуть оформити субсидію кількома способами:

  1. Онлайн через портал "Дія", портал ПФУ чи в додатку Пенсійного фонду.
  2. Особисто в Пенсійному фонді, уповноваженого в місцевій раді, в ЦНАПі.
  3. Відправити документи поштою в Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на дрова чи вугілля. Її призначають, якщо в будинку немає централізованого опалення, а також не здійснюється обігрів газом чи електроенергією.

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