Не забудьте: які документи потрібні для оформлення субсидії
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Субсидія різна, для різних домогосподарств
Субсидія в Україні — це адресна державна соціальна допомога, призначена для осіб, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня призначатимуть субсидію на опалювальний період.
Сума субсидії розраховується кожному домогосподарству окремо. Вона залежить від вартості комунальних послуг та суми середньомісячного прибутку.
Документи для отримання субсидії:
- Заява про призначення субсидії.
- Декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за субсидією (сюди включають не тільки заявника, а й членів домогосподарства та їхніх родин).
- Довідка про доходи, якщо є доходи, які не підтверджуються даними від податкової служби (наприклад, стипендія).
- Посвідчення особи — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення.
Додатково можна знадобитися:
- Копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні платежі (якщо є борг).
- Довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).
- Договір оренди (якщо заявник орендує житло).
- Документи, що підтверджують факт непроживання особи за зареєстрованим місцем (наприклад, довідка про проживання в іншому населеному пункті).
Заявники можуть оформити субсидію кількома способами:
- Онлайн через портал "Дія", портал ПФУ чи в додатку Пенсійного фонду.
- Особисто в Пенсійному фонді, уповноваженого в місцевій раді, в ЦНАПі.
- Відправити документи поштою в Пенсійний фонд.
Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на дрова чи вугілля. Її призначають, якщо в будинку немає централізованого опалення, а також не здійснюється обігрів газом чи електроенергією.