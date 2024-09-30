Времени не осталось: с 1 октября в Украине будут начислять "зимнюю" субсидия

Субсидия вырастет, ведь увеличится общая стоимость коммунальных платежей

С 1 октября 2024 года в Украине изменяются особенности начисления жилищных субсидий. Это связано с началом отопительного сезона 2024-2025.

В Пенсионном фонде отметили основные изменения. Во-первых, изменится сумма субсидии. Ее автоматически пересчитают всем, кто раньше получал субсидию, а также тем у кого в летний период она составляла 0 грн. Если люди пользовались льготой по оплате жилищно-коммунальных услуг, жилищную субсидию начислят в автоматическом режиме без дополнительного обращения отметили в ПФУ.

Важно знать, что субсидия за октябрь будет рассчитана на основе 15 дней с отоплением независимо от даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. Для тех, кто хочет получить субсидию впервые, важно знать, что граждане могут подавать документы на получение субсидии с 1 октября по 30 ноября. Все поданные в этот период заявки будут рассматриваться с начала отопительного сезона. После 1 декабря будут считать помощь с месяца обращения.

Кому нужно обращаться за назначением субсидии

те, кто только планирует получать субсидию и раньше не получал

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства

те, кому субсидию не назначили из-за задолженности, но ситуацию удалось исправить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для того, чтобы подать заявку на субсидию. Сделать это можно несколькими способами, среди которых получение субсидий онлайн.