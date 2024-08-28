Субсидія за 15 хвилин: як подати документи по спрощеній процедурі (відео)
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При такій подачі людині потрібно внести мінімальну кількість даних
В Україні субсидія може допомогти з тягарем комунальних рахунків, що особливо актуальне через підвищення вартості електроенергії та напередодні опалювального сезону. Якщо у вашого домогосподарства немає особливостей, наприклад, непроживання частини зареєстрованих або наявності боргів, простіше скористатися спрощеною подачею заяви на отримання субсидії.
Зробити це можна особисто в паперовій формі в Пенсійному фонді чи в уповноважених в місцевих радах. Також доступні онлайн інструменти — подача за 15 хвилин на порталі "Дія", через додаток Пенсійного фонду для смартфонів чи на сайті ПФУ.
При спрощеній подачі в заяві вказують особисті дані, серію та номер паспорта, РНОКПП заявника та проживаючих/зареєстрованих, адресу житла та рахунок в банку (ІВАN), куди приходитимуть гроші. Додаткову інформацію Пенсійний фонд братиме з реєстрів і на її основі розглядатиме заяву. Повідомлення про рішення прийде відповідно до обраного шляху комунікації — на сайті або в додатку ПФУ, на порталі "Дія" чи на електрону пошту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія розповсюджується не на весь об’єм спожитої електроенергії. Частина, яка покриватиметься виплатою, обмежена нормативами.