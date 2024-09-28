Залишилось 3 дні: що зміниться в субсидіях з 1 жовтня
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Взимку сума субсидії більша, ніж влітку
З 1 жовтня в Україні починають призначати та перераховувати субсидії на опалювальний період. Це означає, що кількість отримувачів зросте порівняно з літнім періодом, адже сума нарахувань за комунальні послуги зросте одразу на кілька тисяч гривень.
Кому надається субсидія: основне
- Громадянами України, іноземцям та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні.
- Особам, які сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений обов’язковий платіж.
- Офіційно працевлаштованим, безробітнім, пенсіонерам, студентам — тим, хто може підтвердити непрацездатність, або має місце роботи та сплачує ЄСВ.
- Тим, хто має право на таку допомогу через матеріальне становище — не має великих депозитів понад 100 тисяч грн.
Як розраховується розмір субсидії?
Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг і обов’язковим платежем. Обов’язковий платіж розраховується на основі середньомісячного доходу домогосподарства.
Які доходи враховуються для субсидії з 1 жовтня
- На загальних засадах — за 1-2 квартал 2024 року
- Серпнева пенсія для пенсіонерів.
Оформити субсидію можна через:
- Портал "Дія".
- Сервісні центри Пенсійного фонду України, портал Пенсійного фонду та додаток.
- Центри надання адміністративних послуг.
Заявник може подати спрощене звернення без збирання довідок. Однак декому вони потрібні — орендарям, ВПО, тим, в кого зареєстровано більше, ніж проживає людей тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачам пільг одночасна субсидія не світить. Потрібно обрати тільки один вид допомоги від держави.