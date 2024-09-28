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Залишилось 3 дні: що зміниться в субсидіях з 1 жовтня

Автор
Галина Михайлова
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Субсидія допомагає з оплатою рахунків Новина оновлена 28 вересня 2024, 09:44
Субсидія допомагає з оплатою рахунків. Фото Колаж "Телеграфу"

Взимку сума субсидії більша, ніж влітку

З 1 жовтня в Україні починають призначати та перераховувати субсидії на опалювальний період. Це означає, що кількість отримувачів зросте порівняно з літнім періодом, адже сума нарахувань за комунальні послуги зросте одразу на кілька тисяч гривень.

Кому надається субсидія: основне

  • Громадянами України, іноземцям та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні.
  • Особам, які сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений обов’язковий платіж.
  • Офіційно працевлаштованим, безробітнім, пенсіонерам, студентам — тим, хто може підтвердити непрацездатність, або має місце роботи та сплачує ЄСВ.
  • Тим, хто має право на таку допомогу через матеріальне становище — не має великих депозитів понад 100 тисяч грн.

Як розраховується розмір субсидії?

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг і обов’язковим платежем. Обов’язковий платіж розраховується на основі середньомісячного доходу домогосподарства.

Які доходи враховуються для субсидії з 1 жовтня

  • На загальних засадах — за 1-2 квартал 2024 року
  • Серпнева пенсія для пенсіонерів.

Оформити субсидію можна через:

  • Портал "Дія".
  • Сервісні центри Пенсійного фонду України, портал Пенсійного фонду та додаток.
  • Центри надання адміністративних послуг.

Заявник може подати спрощене звернення без збирання довідок. Однак декому вони потрібні — орендарям, ВПО, тим, в кого зареєстровано більше, ніж проживає людей тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачам пільг одночасна субсидія не світить. Потрібно обрати тільки один вид допомоги від держави.

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