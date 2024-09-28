Залишилось 3 дні: що зміниться в субсидіях з 1 жовтня

Взимку сума субсидії більша, ніж влітку

З 1 жовтня в Україні починають призначати та перераховувати субсидії на опалювальний період. Це означає, що кількість отримувачів зросте порівняно з літнім періодом, адже сума нарахувань за комунальні послуги зросте одразу на кілька тисяч гривень.

Кому надається субсидія: основне

Громадянами України, іноземцям та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні.

Особам, які сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений обов’язковий платіж.

Офіційно працевлаштованим, безробітнім, пенсіонерам, студентам — тим, хто може підтвердити непрацездатність, або має місце роботи та сплачує ЄСВ.

Тим, хто має право на таку допомогу через матеріальне становище — не має великих депозитів понад 100 тисяч грн.

Як розраховується розмір субсидії?

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг і обов’язковим платежем. Обов’язковий платіж розраховується на основі середньомісячного доходу домогосподарства.

Які доходи враховуються для субсидії з 1 жовтня

На загальних засадах — за 1-2 квартал 2024 року

Серпнева пенсія для пенсіонерів.

Оформити субсидію можна через:

Портал "Дія".

Сервісні центри Пенсійного фонду України, портал Пенсійного фонду та додаток.

Центри надання адміністративних послуг.

Заявник може подати спрощене звернення без збирання довідок. Однак декому вони потрібні — орендарям, ВПО, тим, в кого зареєстровано більше, ніж проживає людей тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачам пільг одночасна субсидія не світить. Потрібно обрати тільки один вид допомоги від держави.