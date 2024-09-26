Тарифи на світло зростуть? Скільки доведеться платити з 1 листопада

Регулятор готує для українців підвищення максимальних цін на світло

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) пропонує переглянути "прайс-листи" на електроенергію з 1 листопада поточного року.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro. Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

Порівняно з чинною постановою НКРЕКУ пропонується підвищити граничну ціну з 5600 до 6900 гривень за МВт-год. Тариф планують підвищити у часовий проміжок з 11:00 до 17:00. Водночас регулятор пропонує залишити без змін максимальні граничні ціни на ринку електроенергії, що балансує. Виглядає це так:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-год.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прогноз про відключення світла взимку до 18 години є "досить умовним". Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.