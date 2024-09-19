Субсидія для пенсіонерів з жовтня 2024: що треба знати

Є основні критерії, на які потрібно звернути увагу при подачі документів

Житлова субсидія в Україні є формою державної соціальної допомоги, призначеною для осіб, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Це стосується також пенсіонерів, які відповідають певним умовам. Особливо актуальна допомога на опалювальний період, який стартує незабаром.

Пенсіонери можуть отримати житлову субсидію, якщо їхні доходи недостатні для покриття витрат на комунальні послуги. Важливо звернути увагу на 4 ключових моменти.

Окрім доходів самого пенсіонера, враховуються також прибутки членів сім'ї , зареєстрованих за адресою. Наявність інших зареєстрованих членів сім'ї не впливає на суму субсидії , якщо вони фактично не проживають за цією адресою. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують їх місце проживання (наприклад, довідку про працевлаштування або навчання в іншому населеному пункті).

, зареєстрованих за адресою. Наявність інших зареєстрованих членів сім'ї , якщо вони за цією адресою. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують їх місце проживання (наприклад, довідку про працевлаштування або навчання в іншому населеному пункті). Якщо людина пенсійного віку одружений/заміжня і обидва вони мешкають в місті за різними адресами — доходи впливають на суму субсидії. Виключення роблять тільки для пенсіонерів старших за 60 років, що живуть в селі .

. Якщо пенсіонер має борг за комунальні послуги, необхідно погасити його або укласти договір реструктуризації.

При призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону — 1 жовтня, враховується сума пенсії за серпень поточного року.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому не дадуть субсидію, навіть якщо доходи невеликі. Деякі з прибутків взагалі не впливають на субсидію.