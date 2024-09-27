Справи Порошенка та Стерненка і скандальна відставка: де зараз ексгенпрокурорка Ірина Венедиктова і що про неї відомо

Вона очолювала Офіс генпрокурора близько двох років

Ірина Венедиктова — колишня голова Офісу Генпрокурора, яка від початку передвиборчої кампанії була в команді Володимира Зеленського та "Слуг народу". Влітку 2022 року Верховна Рада проголосувала за відставку Венедиктової і її вислали з України, зробивши послом у Швейцарії та Ліхтенштейні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Ірина Венедиктова і чим вона запам’яталася українцям на посаді генпрокурора.

Ірина Венедиктова — що не відомо

Ірина Венедиктова народилася 21 вересня 1978 року у Харкові, зараз їй 46 років. Вона відома в Україні юристка, докторка юридичних наук, професорка. Вона була генеральним прокурором України у 2020-2022 роках і стала першою жінкою на цій посаді за всю історію України. У 2021 році Венедиктова посіла третє місце у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021".

Ірина Венедиктова під час роботи головою Офісу Генпрокурора запам’яталася двома найгучнішими справами. Йдеться про кримінальне переслідування одеського активіста Сергія Стерненка та справу екс-президента Петра Порошенка. Обидві ці справи викликали свого часу бурхливий резонанс у суспільстві. Втім, жодну з них Венедиктова не довела до кінця.

Після початку повномасштабної війни в Україні поповзли чутки про те, що Зеленський незадоволений роботою Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова. Зокрема, через те, що у відомствах, якими вони керували, було багато зрадників та колаборантів, особливо на тимчасово окупованих Росією територіях. Невдоволення наростало і в суспільстві, тож через п’ять місяців від початку великої війни Верховна Рада проголосувала за відставку Венедиктової та Баканова. Це сталося у липні 2022 року.

Де зараз Ірина Венедиктова

Після відставки Ірини Венедиктової глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв журналістів і громадськість, що вже колишня генпрокурор залишається в команді "слуг" і продовжить працювати на благо України.

"Ірина Венедиктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке вимагає посилення професійними менеджерами та юристами. Чекаємо на новини про кадрові призначення на дипломатичному фронті і дякуємо за роботу", — заявив тоді Арахамія в соцмережі.

Фото: Getty Images

У листопаді 2022 року стало відомо, що Зеленський призначив Ірину Венедиктову послом у Швейцарії, а трохи пізніше вона також за сумісництвом стала послом України та в Ліхтенштейні. На цих посадах Венедиктова залишається й досі.

Ірина Венедиктова. Фото: Getty Images

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