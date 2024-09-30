Обеспечить 10 часов связи без света не получится: операторы объяснили почему

Мобильные операторы модернизируют свои сети

Украинские мобильные операторы не смогут выполнить требование по обеспечению работы базовых станций (БС) без внешнего электроснабжения в течение 10 часов. "Киевстар", Vodafone и lifecell в общем заявлении назвали это нереалистичным.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников среди мобильных операторов. Отмечается, что они не подбирая слова, называли соответствующее распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи абсурдным.

Процесс модернизации сети мобильной связи начался после первых обстрелов россиянами украинской энергосистемы в 2022 году. Через два года операторы инвестировали в автономность работы оборудования миллиарды гривен, устанавливая дополнительные аккумуляторные батареи и генераторы.

В ходе модернизации сетей операторы ориентировались на распоряжение НЦУ от 20 февраля 2024 года. В соответствии с ним БС должны иметь резервное питание для работы в течение не менее 4 часов. До конца ноября это требование должно было выполняться на половине БС, а к концу июня 2025 — на 75% вышек.

Согласно июльским требованиям НЦУ, операторы должны в сжатые сроки увеличить автономную работу большего количества БС в 2,5 раза. 1 октября 60% из 36 тыс. БС операторов мобильной связи должны работать не менее 10 часов без электроэнергии.

"Никто в мире не смог бы выполнить прописанные требования до 1 октября. Это очень масштабные объемы работы", — заявил технический директор "Киевстара" Владимир Лутченко.

Отмечается, что одним из главных препятствий для выполнения обновленных требований по автономной работе является нехватка времени. Большинство батарей операторы покупают в Китае, а доставить их в Украину по морю пока невозможно. Сходные процедуры происходят с покупкой генераторов.

"Минимальный срок доставки оборудования в Украину составляет 120 дней. По предварительным заказам мы ориентировались на сроки из прошлого распоряжения НЦУ. Сложно предусматривать молниеносное изменение условий работы поставщиков и подрядчиков и увеличить все в разы за короткий срок", – рассказывают в Vodafone.

Полученное оборудование необходимо смонтировать. По подсчетам ЭП, в ближайшие месяцы рабочие команды операторов должны установить более 100 тысяч аккумуляторных батарей.

"Часто такие работы выполняют подрядчики, но сейчас они боятся выезжать на объекты из-за работников ТЦК. Это еще больше затягивает процесс переоборудования", – говорит представитель одного из операторов.

В ходе модернизации БС недостаточно установить аккумуляторы. Операторам необходимо модернизировать климатические шкафы для размещения большего количества батарей. Эти шкафы обеспечивают поддержание постоянной температуры, необходимой для зарядки аккумуляторов на основе лития, которые чаще всего покупают компании.

Если БС расположена на крыше жилого дома, дополнительные аккумуляторы могут влиять на его конструкцию. Все это необходимо проверять и просчитывать.

"Только в Киевской области наша компания имеет более 2,5 тысячи объектов. Если представить, что на каждом из них установлены генераторы, то для их обслуживания нужно нанять 2 тысячи специалистов. Генераторы не могут работать бесконтрольно и без заправки", — подчеркивают в Vodafone.

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