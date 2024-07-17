Зв’язку стане більше? В Україні ухвалили важливе рішення через тривалі відключення світла

Ситуація має покращитись

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

Про це йдеться у розпорядженні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку від 15 липня. Воно опубліковане на сайті Держспецзв’язку.

"Зобов’язуємо мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла", — сказано там.

Нагадаємо, абоненти провідних операторів в Україні скаржаться на погіршення якості зв’язку та інтернету у разі відключення електроенергії. Ймовірно, рішення НЦУ спрямоване на подолання цієї проблеми.

Як повідомляв "Телеграф", 7 липня на одній з атомних електростанцій України після планового ремонту "Енергоатом" увімкнув енергоблок потужністю 1000 МВт. Його ремонт закінчили достроково і тепер світла у будинках українців має побільшати.

Також ми розповідали, які існують способи залишатися онлайн, навіть коли у квартирі кілька годин немає електрики. І як виявилося, подібних способів дуже багато, що називається, на будь-який розмір гаманця, але зі своїми нюансами.