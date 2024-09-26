Україна поки що живе майже без відключень світла: експерт назвав головну причину

У країні триває робота над збільшенням генерації та підвищенням власного виробництва електроенергії

Останні кілька тижнів Україна живе майже без відключень світла. У Держенергонагляд пролили світло на ситуацію та докладно розповіли про те, що зараз відбувається в енергосистемі країни.

Подробиці поділився в.о. голови відомства Анатолій Замулко. Чиновник озвучив головну причину, через яку у будинках українців стабільно э світло.

"Графіки у нас не застосовувалися. Можна говорити про певну стабілізацію. Щодня ми залучаємо до півтора гігавата імпорту, щоб збалансувати систему та забезпечити наших споживачів", — пояснив він.

За словами Замулка, незважаючи на складнощі в енергетичній сфері, активний імпорт електроенергії допомагає підтримувати стабільність системи. Робота над збільшенням генерації та підвищенням власного виробництва продовжується.

Нагадаємо, що після однієї з наймасовіших атак на енергетичну інфраструктуру 26 серпня в Україні було запроваджено жорсткі графіки відключень світла. Згодом ситуація стабілізувалася.

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