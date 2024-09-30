Чи подорожчає світло з 1 жовтня: тариф для побутових споживачів

Для деяких українців передбачено пільговий тариф

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів змінилися в травні цього року. Однак з 1 жовтня підвищення ціни на світло не станеться.

Українці продовжуватимуть сплачувати 4,32 гривні за 1 кВт-годину. Цей тариф має діяти до 30 квітня 2025 року.

Тобто у жовтні ціни у платіжках за електроенергію будуть такими, як чотири останні місяці:

за 250 кіловат-годину – 1 080 грн;

за 500 кіловат-годину – 2 160 грн;

за 1 000 кіловат-годину – 4 320 грн.

Варто зазначити, що диференціація тарифу за обсягом споживання не передбачена Всі побутові споживачі мають сплачувати фіксовану ціну.

Як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук, дія поточного тарифу на світло для українців визначена до кінця квітня 2025-го і планів підвищувати його немає.

Домогосподарства, які використовують електроопалювальні установки, можуть сплачувати пільговий тариф протягом опалювального періоду — з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року.

Для таких споживачів передбачено знижений тариф на електроенергію:

до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник, він зможе дещо зекономити. У нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні планують підвищити тарифи на світло. Проєкт постанови про перегляд граничних цін буде розглянутий Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 1 жовтня.