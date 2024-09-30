"Якщо не буде обстрілів...": коли в Україні почнуть вимикати світло, розповів Омельченко

Дефіцит електроенергії буде в піковий годинник — з 6 до 11 вечора

У Кабміні дозволили висвітлювати вулиці та використовувати кондиціонери й для держустанов та органів місцевого самоврядування, але великого профіциту електроенергії навряд чи варто чекати найближчим часом. З початком опалювального періоду споживання, навпаки, зросте та уникнути дефіциту не вдасться.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі Новини.Live. За його словами, він не налаштований у цьому плані так оптимістично.

"Я думаю, що у жовтні буде все нормально, якщо не буде потужних і системних залпів по сто ракет. Конкретно по енергетичній системі. Якщо запускатимуть просто "шахеди" на локальному рівні, то жодних змін не буде", — каже Омельченко.

Також він підкреслив, що за такого сценарію ситуація зі світлом буде стабільною весь жовтень і значну частину листопада.

"А коли температура знизиться, почнеться опалювальний сезон, споживання значно зросте, то, безумовно, дефіциту електроенергії нам неможливо буде уникнути. Він буде. І буде в пікові години — вечірні, з 6 до 11 вечора", — додав Омельченко.

Робити прогнози щодо того, скільки взимку українці можуть сидіти без світла, він не береться. Каже, що цього зробити поки що неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки годин цієї зими в Україні може не бути світла. Є лише один сценарій, за якого електроенергію не відключатимуть.