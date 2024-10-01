Кожен другий снаряд на фронті — український: Шмигаль відверто про стан оборонки

До кінця року в Україні планують виготовити 1,5 мільйона дронів

У країні повним ходом продовжується реалізація вітчизняної ракетної програми. Крім цього, Україні лише за 2023 рік вдалося втричі збільшити виробництво зброї та артилерійських систем.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання українського уряду. За його словами, сфера безпеки та оборони залишається пріоритетом номер один у формуванні бюджету на 2025 рік.

"За вісім місяців 2024 року 57% видатків із загального фонду було спрямовано саме на покриття оборонних потреб України. У формуванні бюджету на 2025 рік оборонна сфера також залишається у пріоритеті — на неї наступного року буде виділено 2,2 трильйони гривень, що становить 26 % від ВВП України", — наголосив Шмигаль.

Ще один важливий напрямок підтримки наших військовослужбовців — це збільшення кількості зброї та техніки. Уряд щодня працює з партнерами над питаннями постачання необхідного озброєння та займається розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Лише за 2023 рік виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні проведення бойових дій — український. До кінця року ми плануємо виготовити 1,5 мільйона дронів. Ми також не лише випускаємо самі безпілотники, а й готуємо фахівців, які ними будуть добре керувати", — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, в Україні продовжується реалізація вітчизняної ракетної програми. Окрім цього, ми вже виходимо на значні обсяги виробництва броньованої техніки та артилерійських систем.

"Ми також налагоджуємо спільні виробництва з партнерами та залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії — це зростання сили та могутності наших воїнів, це збереження їхніх життів", — резюмував голова уряду.

Нагадаємо, що на День Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше успішно застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця".

Більшість характеристик цієї зброї засекречено, але відомо, що його швидкість значно вища за швидкість звичайного дрона і може становити 400-500 км/год або навіть 800-900 км/год. Ще "Паляниця" має менший двигун, ніж у звичайного БпЛА-камікадзе і відповідно вона може нести більшу кількість вибухівки. З недоліків військові аналітики називають ціну.

Окрім вітчизняного дрону, Україна вперше в історії випробувала власну балістичну ракету. За словами президента, перше випробування цієї зброї було позитивним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ показали ще один нічний жах окупантів — важкий дрон "Вампір", який ворог також прозвав "Бабою Ягою". Наші воїни називають його одним із найпотужніших інструментів війни.