Каждый второй снаряд на фронте — украинский: Шмыгаль откровенно о состоянии оборонки

До конца года в Украине планируют изготовить 1,5 миллиона дронов

В стране полным ходом продолжается реализация отечественной ракетной программы. Кроме этого, Украине только за 2023 год удалось втрое увеличить производство оружия и артиллерийских систем.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания украинского правительства. По его словам, сфера безопасности и обороны остается приоритетом номер один в формировании бюджета на 2025 год.

"За восемь месяцев 2024 года 57% расходов из общего фонда было направленно именно на покрытие оборонных потребностей Украины. В формировании бюджета на 2025 год оборонная сфера также остается в приоритете — на нее в следующем году будет выделено 2,2 триллиона гривен, что составляет 26% от ВВП Украины", — подчеркнул Шмыгаль.

Еще одно важное направление в поддержке наших военнослужащих — это увеличение количества оружия и техники. Правительство ежедневно работает с партнерами по вопросам поставок необходимого вооружения и занимается развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Только за 2023 год производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне проведения боевых действий — украинский. До конца года мы планируем изготовить 1,5 миллиона дронов. Мы также не только не выпускаем сами беспилотники, но и готовим специалистов, которые будут ими управлять", — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в Украине продолжается реализация отечественной ракетной программы. Кроме этого, мы уже выходим на значительные объемы производства бронированной техники и артиллерийских систем.

"Мы также налаживаем совместные производства с партнерами и привлекаем средства партнеров для покупки украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии — это рост силы и мощи наших воинов, это сохранение их жизней", — резюмировал глава правительства.

Напомним, что на День Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые успешно применила свою ракету-дрон под названием "Паляница".

Большинство характеристик этого оружия засекречено, но известно, что его скорость значительно выше скорости обычного дрона и может составлять 400-500 км/ч или даже 800-900 км/ч. Еще у "Паляницы" меньший двигатель, чем у обычного БпЛА-камикадзе и соответственно она может нести большее количество взрывчатки. Из недостатков военные аналитики называют цену.

Кроме отечественного дрона, Украина впервые в истории опробовала собственную баллистическую ракету. По словам президента, первое испытание этого оружия было положительным.

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