Може пробивати бетон, але має суттєвий недолік: в Повітряних силах показали використання радянської ракети (відео)
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Окрім адаптованих іноземних боєприпасів, в ПС використовують і залишки радянської епохи
Не тільки керовані ракети або авіабомби від США використовуються в Українських повітряних силах. У 7-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ показали бойову роботу на бомбардувальниках Су-24М.
Видання "Діфенс Експрес" зазначає, що удар по російських військах на цьому відео виконується керованими ракетами Х-25МЛ. Раніше їхнє використання демонструвалось в серпні 2022 року та у березні поточного.
Характеристики ракети Х-25МЛ:
- Ракета з радянських легких ракет класу "повітря-земля",
- Мають модульну систему наведення,
- Дальність від 3 до 10 км, що дає можливість їх застосовувати тільки біля фронту,
- Маса бойової частини — 140 кг,
- Може пробити бетон товщиною 1 метр.
Головним недоліком ракети Х-25МЛ є її дальність — у прифронтовій зоні протиповітряна оборона ворога працює дуже щільно. Використання саме цього типу ракет, хоч є і ефективним для певних задач, однак наражає на ризик літаки-бомбардувальники. У виданні зазначають, що керовані ракети Х-25МЛ можуть застосувати, коли інших типів боєприпасів з різних причин не вистачає. Ба більше, Україна має в розпорядженні безпечніші для застосування варіанти, наприклад авіабомба GBU-62 JDAM-ER.
"Телеграф" раніше розповідав, що максимальна дальність такого КАБу американського виробництва — 70 км, однак через щільну ППО ворога українські льотчики можуть використовувати їх у режимі кабрування. Таким чином дальність JDAM-ER — 40 км. Їх використовували, зокрема, для знищення моста в Курській області.