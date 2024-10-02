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Може пробивати бетон, але має суттєвий недолік: в Повітряних силах показали використання радянської ракети (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Українським пілотам не завадило б більше сучасних ракет для ефективного ведення оборони Новина оновлена 02 жовтня 2024, 07:17
Українським пілотам не завадило б більше сучасних ракет для ефективного ведення оборони. Фото Ілюстративне фото

Окрім адаптованих іноземних боєприпасів, в ПС використовують і залишки радянської епохи

Не тільки керовані ракети або авіабомби від США використовуються в Українських повітряних силах. У 7-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ показали бойову роботу на бомбардувальниках Су-24М.

Видання "Діфенс Експрес" зазначає, що удар по російських військах на цьому відео виконується керованими ракетами Х-25МЛ. Раніше їхнє використання демонструвалось в серпні 2022 року та у березні поточного.

Характеристики ракети Х-25МЛ:

  • Ракета з радянських легких ракет класу "повітря-земля",
  • Мають модульну систему наведення,
  • Дальність від 3 до 10 км, що дає можливість їх застосовувати тільки біля фронту,
  • Маса бойової частини — 140 кг,
  • Може пробити бетон товщиною 1 метр.

Головним недоліком ракети Х-25МЛ є її дальність — у прифронтовій зоні протиповітряна оборона ворога працює дуже щільно. Використання саме цього типу ракет, хоч є і ефективним для певних задач, однак наражає на ризик літаки-бомбардувальники. У виданні зазначають, що керовані ракети Х-25МЛ можуть застосувати, коли інших типів боєприпасів з різних причин не вистачає. Ба більше, Україна має в розпорядженні безпечніші для застосування варіанти, наприклад авіабомба GBU-62 JDAM-ER.

"Телеграф" раніше розповідав, що максимальна дальність такого КАБу американського виробництва — 70 км, однак через щільну ППО ворога українські льотчики можуть використовувати їх у режимі кабрування. Таким чином дальність JDAM-ER — 40 км. Їх використовували, зокрема, для знищення моста в Курській області.

Теги:
#Зброя #Повітряні Сили #Ракета