Може пробивати бетон, але має суттєвий недолік: в Повітряних силах показали використання радянської ракети (відео)

Окрім адаптованих іноземних боєприпасів, в ПС використовують і залишки радянської епохи

Не тільки керовані ракети або авіабомби від США використовуються в Українських повітряних силах. У 7-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ показали бойову роботу на бомбардувальниках Су-24М.

Видання "Діфенс Експрес" зазначає, що удар по російських військах на цьому відео виконується керованими ракетами Х-25МЛ. Раніше їхнє використання демонструвалось в серпні 2022 року та у березні поточного.

Характеристики ракети Х-25МЛ:

Ракета з радянських легких ракет класу "повітря-земля",

Мають модульну систему наведення,

Дальність від 3 до 10 км, що дає можливість їх застосовувати тільки біля фронту,

Маса бойової частини — 140 кг,

Може пробити бетон товщиною 1 метр.

Головним недоліком ракети Х-25МЛ є її дальність — у прифронтовій зоні протиповітряна оборона ворога працює дуже щільно. Використання саме цього типу ракет, хоч є і ефективним для певних задач, однак наражає на ризик літаки-бомбардувальники. У виданні зазначають, що керовані ракети Х-25МЛ можуть застосувати, коли інших типів боєприпасів з різних причин не вистачає. Ба більше, Україна має в розпорядженні безпечніші для застосування варіанти, наприклад авіабомба GBU-62 JDAM-ER.

"Телеграф" раніше розповідав, що максимальна дальність такого КАБу американського виробництва — 70 км, однак через щільну ППО ворога українські льотчики можуть використовувати їх у режимі кабрування. Таким чином дальність JDAM-ER — 40 км. Їх використовували, зокрема, для знищення моста в Курській області.