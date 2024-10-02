Может пробивать бетон, но имеет существенный недостаток: в Воздушных силах показали использование советской ракеты (видео)

Кроме адаптированных иностранных боеприпасов, в ПС используются и остатки советской эпохи

Не только управляемые ракеты или авиабомбы от США используются в украинских воздушных силах. В 7-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ показали боевую работу на бомбардировщиках Су-24М.

Издание "Дифэнс Экспресс" отмечает, что удар по российским войскам на этом видео выполняется управляемыми ракетами Х-25МЛ. Ранее их использование демонстрировалось в августе 2022 года и в марте текущего.

Характеристики ракеты Х-25МЛ:

Ракета из советских легких ракет класса "воздух-земля",

Имеют модульную систему наведения,

Дальность от 3 до 10 км, что дает возможность их применять только у фронта,

Масса боевой части — 140 кг,

Может пробить бетон толщиной 1 метр.

Главным недостатком ракеты Х-25МЛ является ее дальность – в прифронтовой зоне противовоздушная оборона врага работает очень плотно. Использование именно этого типа ракет, хотя и эффективно для определенных задач, однако подвергает риск самолеты-бомбардировщики. В издании отмечают, что управляемые ракеты Х-25МЛ могут быть применены, когда других типов боеприпасов по разным причинам не хватает. Более того, Украина располагает более безопасными для применения вариантами, например авиабомба GBU-62 JDAM-ER.

"Телеграф" ранее рассказывал, что максимальная дальность такого КАБа американского производства — 70 км, однако из-за плотной ПВО врага украинские летчики могут использовать их в режиме кабрирования. Таким образом дальность JDAM-ER – 40 км. Их использовали, в частности, для уничтожения моста в Курской области.