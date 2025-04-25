На цьому тижні точно не підпишуть: міністр фінансів розповів про угоду щодо корисних копалин з США

Про укладення угоди говорити зарано, є багато невирішених питань

Україна та США на цьому тижні точно не підпишуть стратегічно важливу угоду про корисні копалини. Залишається дуже багато питань, які потрібно обговорити та вирішити перед підписанням документа.

Про це сказав виданню Reuters міністр фінансів України Сергій Марченко. Напередодні Марченко та інші українські офіційні особи мали зустріч з міністром фінансів трампістської адміністрації США Скоттом Бессентом, на якій обговорювалося як питання угоди, так і питання заморожених активів російського режиму.

Марченко зазначив, що не очікує підписання угоди цього тижня. Попри те, що українські високопосадовці, в тому числі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який має повноваження підписувати важливі документи, перебувають у Вашингтоні на засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку, про укладення угоди говорити зарано.

"Було досягнуто прогресу, і тепер наші команди працюють дуже тісно. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо. Ми працюємо так швидко, як можемо, щоб підписати угоду", – запевнив він.

Міністр не став вказувати конкретних термінів підписання документа. Він повідомив, що переговори між Україною та США тривають.

Зазначимо, що у разі підписання угоди про копалини Україна віддає Сполученим Штатам своє економічне майбутнє в обмін на повну відсутність гарантій безпеки. Якщо почитати документ — американці отримують усе, але не дають Києву нічого конкретного. Так вважає експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Тімоті Еш.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки та оборони Єгор Чернєв пояснював "Телеграфу", як працює політика у США. За його словами, великий американський бізнес, який прийде в Україну, змусить Трампа гарантувати нам безпеку.