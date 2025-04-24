Є тільки три реалістичні сценарії припинення бойових дій: експосол в США пояснив, які саме

Україна та Росія не виснажені, а капітулювати обидві воюючі сторони не збираються

Є тільки три випадки, коли припинення бойових дій в Україні, враховуючи розпал війни та її особливості, може бути реалістичним – і два з них для України точно неактуальні. При цьому Україні дійсно потрібно виходити з бойових дій вже в цьому році.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в інтервʼю телеканалу "Прямий". За його словами, припинення бойових дій – це наслідки або повного виснаження, або капітуляції, або примусу з боку третіх країн.

"Перше, дві сторони вже не можуть далі йти, ну, патова ситуація. Друге — це коли капітуляція, одна перемогла другу. І третє, ну, можливо, під великим тиском міжнародним встановлюються правила, які не влаштовують ні одну сторону, ні іншу. Мабуть, це наш зараз випадок. Теж на чомусь ґрунтується", – зазначив він.

При цьому посол зазначив, що Європа зараз нарешті зрозуміла загрозу бути втягнутою у повномасштабну війну з Росією, якщо Путіну дати можливість досягти своїх цілей в Україні хоча б частково. Європейські країни планують посилювати українські Збройні сили та розбудовувати власні армії. Тому навіть відмова США від підтримки України нічого не змінить.

"Європа відчуває загрозу, зараз уже відчуває, на відміну від того, як це було на початку дійсно російсько-української війни, я маю на увазі в 14-му році. Вони тоді не ставились серйозно до розмов з України про те, що "ви можете бути наступні". Тепер ставляться, ми це бачимо по підходах до оборонних бюджетів, по багатьох-багатьох речах. І це не Трамп насправді там змушує їх збільшувати видатки на оборонні бюджети. Це усвідомлення тієї війни, яка підходить", – відзначив він.

Зазначимо, що Європа готова і далі допомагати Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки. Польща, Німеччина, Франція та інші країни вважають, що безпека України прямо впливає на їхню власну безпеку.

Тим часом Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна.