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Авіабомби GBU-39 для України від США доведеться чекати роками

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
GBU-39 можуть кріпитися до літаків радянського виробництва Новина оновлена 01 жовтня 2024, 10:14
GBU-39 можуть кріпитися до літаків радянського виробництва. Фото Колаж "Телеграфу"

Згідно з контрактом, авіабомби отримає не тільки Україна

Окрім "розумних" бомб JSOW, Україна отримає від Сполучених Штатів ще й авіаційні бомби GBU-39. Щоправда поставок доведеться чекати чимало часу.

У Департаменті оборони США повідомили про контракт з компанією Boeing. Він розрахований на майже 7 млрд доларів. За ним компанія має виробити неназвану кількість бомб малого діаметра GBU-39/B. Граничний термін контакту — 31 грудня 2035 року. Серед країн-отримувачів, окрім США — Україна, Японія та Болгарія.

Характеристики авіабомби GBU-39:

  • Вага — 130 кг,
  • Максимальна дальність польоту — 110 км, для цього її потрібно скинути з великої висоти,
  • Має крила, які розкладаються в польоті,
  • Здатна пробивати бетонні укриття,
  • Має систему підриву, що дозволяє відтермінувати підрив після влучання або ж зробити підрив в повітрі,
  • Має високу точність влучання — є інерційна система керування та GPS.

В Україні такі авіабомби можуть використовувати як літаки радянського виробництва, так і новоприбулі F-16. Україна вже використовує такі авіабомби з попередніх поставок США, вони показали високу точність влучання та ефективність в 90%.

Раніше "Телеграф" розповідав про поставки британських САУ. Вони вже почали прибувати в Україну — загальна кількість більше, ніж очікувалось.

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#США #Зброя