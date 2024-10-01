Авіабомби GBU-39 для України від США доведеться чекати роками

Згідно з контрактом, авіабомби отримає не тільки Україна

Окрім "розумних" бомб JSOW, Україна отримає від Сполучених Штатів ще й авіаційні бомби GBU-39. Щоправда поставок доведеться чекати чимало часу.

У Департаменті оборони США повідомили про контракт з компанією Boeing. Він розрахований на майже 7 млрд доларів. За ним компанія має виробити неназвану кількість бомб малого діаметра GBU-39/B. Граничний термін контакту — 31 грудня 2035 року. Серед країн-отримувачів, окрім США — Україна, Японія та Болгарія.

Характеристики авіабомби GBU-39:

Вага — 130 кг,

Максимальна дальність польоту — 110 км, для цього її потрібно скинути з великої висоти,

Має крила, які розкладаються в польоті,

Здатна пробивати бетонні укриття,

Має систему підриву, що дозволяє відтермінувати підрив після влучання або ж зробити підрив в повітрі,

Має високу точність влучання — є інерційна система керування та GPS.

В Україні такі авіабомби можуть використовувати як літаки радянського виробництва, так і новоприбулі F-16. Україна вже використовує такі авіабомби з попередніх поставок США, вони показали високу точність влучання та ефективність в 90%.

Раніше "Телеграф" розповідав про поставки британських САУ. Вони вже почали прибувати в Україну — загальна кількість більше, ніж очікувалось.