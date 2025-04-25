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Перша кров? Військові Індії та Пакистану влаштували стрілянину на кордоні, що відбувається (відео)

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Обидві армії використовують радянську та російську зброю Новина оновлена 25 квітня 2025, 02:05
Обидві армії використовують радянську та російську зброю. Фото Колаж Телеграфу

Офіційно ані Індія, ані Пакистан не підтверджували, що мають загиблих, або поранених внаслідок стрілянини

Військовослужбовці Індії та Пакистану влаштували стрілянину у долині Липа в штаті Кашмір. Там знаходиться встановлена ще у 1949 році лінія розмежування між військами двох ядерних держав, які незабаром можуть розпочати повномасштабну війну в регіоні.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Також в інтернеті з'явилося відео з місця подій, на якому чутно шалену стрілянину з обох боків – індійського та пакистанського кордонів.

Поки що невідомо, чи зазнали обидві сторони втрат у нічному боєзіткненні. Офіційно ані Індія, ані Пакистан не підтверджували, що мають загиблих, або поранених внаслідок стрілянини. При цьому відомо, що Делі та Ісламабад вже звинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню, проте насправді залишається невстановленим, чиї солдати першими відкрили вогонь, та яка взагалі була причина стрілянини.

Зазначимо, що Індія та Пакистан багато разів воювали між собою, починаючи з 1947 року. В цей період відбулося щонайменше три повномасштабних війни між державами – Перша Кашмірська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965), війна за незалежність Бангладеш (1971). Окрім того, була також низка обмежених конфліктів:

  • Сиаченський інцидент (1984-2003), де бойові дії велися спорадично, а більшість втрат спричинили умови льодовика Сиачень;
  • Каргільська війна (1999), коли пакистанська армія атакувала індійський штат Каргіл;
  • Інцидент у лютому 2019 року, коли після теракту в Кашмірі Індія атакувала табори підготовки бойовиків у Пакистані, відбулися навіть повітряні бої. Сторони втратили по одному літаку – індійський МіГ-21 збив пакистанський F-16, але й сам був збитий.

Індія широко використовує власне та російське озброєння, при цьому Індія активно купує російську нафту, фінансуючи тим самим російський бюджет, гроші з якого йдуть на війну проти України. Пакистан також має на озброєнні радянські та російські танки, але також використовує власні розробки, до того ж з середини 1990-х років активно постачає туди зброю Китай, російський союзник. При цьому пакистанська армія використовує придбані наприкінці 90-х українські танки Т-80УД, також країна активно постачала Україні боєприпаси з 2022 року, в тому числі артилерійські снаряди.

Нагадаємо, конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після теракту, який стався 22 квітня в індійському Кашмірі. Тоді бойовики з групи "Фронт Спротиву" вбили 25 туристів – 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, хоча Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом.

Теги:
#Індія #Пакистан #Кашмір #Джамму і Кашмір