Перша кров? Військові Індії та Пакистану влаштували стрілянину на кордоні, що відбувається (відео)

Офіційно ані Індія, ані Пакистан не підтверджували, що мають загиблих, або поранених внаслідок стрілянини

Військовослужбовці Індії та Пакистану влаштували стрілянину у долині Липа в штаті Кашмір. Там знаходиться встановлена ще у 1949 році лінія розмежування між військами двох ядерних держав, які незабаром можуть розпочати повномасштабну війну в регіоні.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Також в інтернеті з'явилося відео з місця подій, на якому чутно шалену стрілянину з обох боків – індійського та пакистанського кордонів.

Поки що невідомо, чи зазнали обидві сторони втрат у нічному боєзіткненні. Офіційно ані Індія, ані Пакистан не підтверджували, що мають загиблих, або поранених внаслідок стрілянини. При цьому відомо, що Делі та Ісламабад вже звинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню, проте насправді залишається невстановленим, чиї солдати першими відкрили вогонь, та яка взагалі була причина стрілянини.

Зазначимо, що Індія та Пакистан багато разів воювали між собою, починаючи з 1947 року. В цей період відбулося щонайменше три повномасштабних війни між державами – Перша Кашмірська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965), війна за незалежність Бангладеш (1971). Окрім того, була також низка обмежених конфліктів:

Сиаченський інцидент (1984-2003), де бойові дії велися спорадично, а більшість втрат спричинили умови льодовика Сиачень;

Каргільська війна (1999), коли пакистанська армія атакувала індійський штат Каргіл;

Інцидент у лютому 2019 року, коли після теракту в Кашмірі Індія атакувала табори підготовки бойовиків у Пакистані, відбулися навіть повітряні бої. Сторони втратили по одному літаку – індійський МіГ-21 збив пакистанський F-16, але й сам був збитий.

Індія широко використовує власне та російське озброєння, при цьому Індія активно купує російську нафту, фінансуючи тим самим російський бюджет, гроші з якого йдуть на війну проти України. Пакистан також має на озброєнні радянські та російські танки, але також використовує власні розробки, до того ж з середини 1990-х років активно постачає туди зброю Китай, російський союзник. При цьому пакистанська армія використовує придбані наприкінці 90-х українські танки Т-80УД, також країна активно постачала Україні боєприпаси з 2022 року, в тому числі артилерійські снаряди.

Нагадаємо, конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після теракту, який стався 22 квітня в індійському Кашмірі. Тоді бойовики з групи "Фронт Спротиву" вбили 25 туристів – 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, хоча Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом.