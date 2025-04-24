"Астанавітєсь!": українці розривають мережу мемами про реакцію Трампа на обстріл Києва

Заява Трампа спричинила хвилю мемів

Після масованого ракетного обстрілу Києва в ніч на 24 квітня президент США Дональд Трамп опублікував емоційний допис у мережі Truth Social. Він написав: "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і дуже невчасно. Володимире, ПРИПИНИ. Щотижня гинуть 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!".

Хоча очевидно, що звернення адресоване президенту РФ Володимиру Путіну, Трамп не вказав прізвище, що стало приводом для численних інтерпретацій і жартів у соцмережах. Реакція користувачів вилилася у справжню хвилю мемів, які набули популярності вже в перші години після публікації.

Один із найпоширеніших жартів — змонтоване зображення, де журналіст питає Трампа, як саме він планує зупинити війну, а той простягає аркуш із написом "Vladimir, STOP". Інший користувач опублікував фотожабу, в якій Трамп ламає ручку, імітуючи жест Віктора Януковича з сумнозвісною фразою "Астанавітєсь".

Поширеним став і монтаж на тему "Зоряних війн: Епізод II – Атака клонів", де персонажі плутаються у здогадах — до якого саме Володимира звертався американський президент.

Не залишилися осторонь і фанати серіалу The Office, які створили колаж із героєм, що розгублено дивиться на пост Трампа з підписом: "А кому саме він написав Vladimir, STOP?". У візуальних пародіях згадали навіть виступ Майкла Джексона, змонтувавши відео, де співак символічним рухом "зупиняє" напад.

Користувачі жартують і про вік президента. На одній з картинок "президентик років 70" запитує радника: "А що якщо просто попросити Владіміра зупинити війну?", — іронізуючи над простотою "дипломатії у стилі Трампа".

Таким чином, один короткий заклик без прізвища породив цілий культурний пласт інтернет-мемів — одночасно кумедних і критичних, що лише підсилив інформаційний резонанс навколо заяви американського лідера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Криму під контроль України буде надзвичайно складним, оскільки, за його словами, півострів було передано Росії ще під час президентства Барака Обами.