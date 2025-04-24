"Ми в розпалі переговорів, а він…": Трамп прокоментував атаку на Київ та розповів про тиск на Росію

Президент США дав брифінг 24 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Криму Україні буде вкрай складним, оскільки, за його словами, півострів було "віддано Росії" ще за каденції Барака Обами. Він також зауважив, що США чинять серйозний тиск на Москву, а питання нових санкцій проти Росії може бути остаточно вирішено вже протягом наступного тижня.

Про це він сказав 24 квітня під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у Білому домі. У відповідь на запитання журналіста про можливі територіальні поступки України задля досягнення миру президент США відповів: "Це залежить від того, яку територію. Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною… Але вони втратили багато територій".

Коментуючи ракетний удар по Києву, який стався вночі напередодні, Трамп заявив, що був незадоволений такими діями Росії у розпал мирних переговорів. Він також пояснив свій заклик, опублікований раніше на платформі Truth Social: "Мені не сподобався минулий вечір. Я не був задоволений цим. Ми в розпалі мирних переговорів, а ракети були випущені. І я був незадоволений цим. Ось що я мав на увазі".

На думку Трампа, сам факт того, що Росія не захопила всю територію України, вже є великою поступкою з боку Кремля. "Поступка Росії — це припинення війни і відмова від захоплення всієї України", — заявив президент США.

Президент США наголосив, що адміністрація працює над мирною угодою, і що обидві сторони конфлікту повинні йти на компроміси задля припинення бойових дій. Він також зазначив, що кінцевий результат залежатиме від готовності України та Росії шукати спільні рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з Україною, якщо США припинять підтримку.