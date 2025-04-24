Легалізація "крипти" в Україні: кому вона вигідна і які є підводні камені

Криптовалюту неможливо відстежити, але й вільно розпоряджатися нею не вийде

Легалізація криптовалютних гаманців в Україні може бути вигідною трьом геть різним категоріям громадян, тому що її особливістю є неможливість відстеження джерела походження. Однак навіть це не дає можливості вільно розпоряджатися коштами, виведеними з України.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, з якими підводними каменями можуть зіткнутися українці, виводячи свої кошти за кордон.

— По-перше, вона популярна дуже серед наших державних службовців. Ми пам'ятаємо всі резонансні справи з хабарями у криптовалюті. У силу того, що криптовалюта не прив'язана до будь-якої державної установи і її неможливо відслідкувати, вона є надзвичайно зручною для здійснення будь-яких операцій в не зовсім світлому полі, — каже економіст.

За його словами, наступні дві категорії — молодь і бізнесмени, яким потрібно виводити кошти за кордон.

— Як ви на сьогодні з України виведете гроші? Ніяк. Національний банк вам не дасть. Через "крипту" — виводять. Тобто ви вносите гроші, купуєте "крипту і з "холодним гаманцем" їдете за кордон, де "крипту" продаєте і отримуєте готівку. Але треба їхати в країну, де отримані від продажу "крипти" кошти у вас приймуть як легальний дохід, — пояснює експерт.

Він додав, що у Європі цього зробити не можна, а в Сполучених Штатах потрібно підтвердити походження коштів, витрачених на купівлю "крипти".

— За американським законодавством ситуація надзвичайно складна. Від вас будуть вимагати декларації про походження коштів з країни походження, тобто з України. Тож теоретично це надзвичайно складний процес, — каже член Економічного дискусійного клубу.

Якщо громадянин Сполучених Штатів продасть нерухомість, купить криптовалюту, продасть її і задекларує дохід, то фінансовий інспектор підтвердить його, лише проаналізувавши всю динаміку операцій, підтверджену платіжними документами, пояснює експерт.

— Але перше джерело походження коштів має бути чітко легалізоване. Тобто це не та анархія, що сьогодні склалася в Україні, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи зароблять українці на зростанні ціни золота.