Ядерні держави на межі конфлікту: Індія та Пакистан вже зробили перші кроки - ЗМІ

Пакистан погрожує Індії війною через річку Інд

Індія перекрила воду в річці Інд, яка тече до Пакистану, закривши всі чотири шлюзи на греблях та каналах. Пакистан погрожує Індії війною, якщо вода не буде повернута, і заявляє, що готовий застосувати силу.

У відповідь на загрозу пакистанські військові скасували всі відпустки, а авіація переведена в режим повної бойової готовності. Про це повідомляє Asian News International.

Для Пакистану річка Інд має життєво важливе значення – це головне джерело води в країні, яке забезпечує полив 12 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Перекриття води створює серйозну загрозу для економіки та населення Пакистану.

Пакистан уже вжив жорстких заходів у відповідь на дії Індії. Влада закрила кордон з Індією в регіоні Кашмір, вислала індійських дипломатів і дала громадянам Індії 48 годин на виїзд з країни. Пакистан також заборонив індійським літакам використовувати свій повітряний простір і повністю припинив торгівлю з Індією.

Індія вирішила вийти з "Договору про води Інду", який діяв з 1960 року. За цим договором річки, які починаються в Кашмірі, були поділені між країнами: Пакистан отримав контроль над річками Інд, Джелам і Чинаб, а Індія – над річками Раві, Сатледж і Біас. Примітно, що цей договір не переривався навіть під час двох попередніх війн між країнами.

Ситуація особливо небезпечна, бо обидві країни мають ядерну зброю – Індія з 1974 року, а Пакистан з 1998. Крім того, Пакистан погрожує скасувати Шімлійський договір 1972 року, який завершив попередню війну між країнами.

Нагадаємо, конфлікт загострився після теракту, який стався 22 квітня в індійському Кашмірі. Тоді бойовики з групи "Фронт Спротиву" вбили 25 туристів – 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, хоча Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом.

Раніше "Телеграф" писав, що Індія хоче залишити Росію без покупців зброї. РФ може втратити частку на ринку зброї.