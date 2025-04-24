Як у Росії пояснили масштабну атаку на мирні міста України

Внаслідок атаки в Києві постраждало понад 80 осіб

В Росії вже відреагували на масовану атаку по Україні, внаслідок якої понад 80 постраждалих та 10 загиблих, зазначивши, що "Великоднє перемир'я" закінчилось. У Кремлі виправдали удари по Києву і не тільки, ще й звинуватили Україну.

Про це зазначив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, ракетна атака 24 квітня свідчіть про те, що "військові продовжують виконувати бойові завдання".

Пєсков прокоментував заяви української адміністрації про те, що очільник РФ Володимир Путін нібито "демонструє бажання вбивати", сказавши: "Ні, це не так. Українська сторона "продовжує свою пропаганду", наші військові продовжують "СВО"", — наголосив представник Кремля.

Він додав, що "Великоднє перемир'я закінчилось", тому росіяни продовжують бити "по військових цілях" України відповідно до "завдань", які їм поставив Путін.

"Військові продовжують виконання своїх "завдань", які поставлені перед ними верховним головнокомандувачам, і в рамках цього продовжують завдавати ударів "по воєнним та навколовоєнним цілям"", — сказав Пєсков.

Як Київ пережив масовану російську атаку дивіться у матеріалі "Загинули діти, ще є люди під завалами: у Києві 8 жертв та майже 100 поранених".

Раніше "Телеграф" розповідав, що атаку 24 квітня вважають наймасованішою через одну деталь.