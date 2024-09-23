"Підійшли до критичної межі": ексміністр розповів, чим загрожують удари РФ українськими АЕС

Блекаут це не єдине, що загрожує Україні взимку

Росіяни готують удари по підстанціях на атомних електростанціях України. Це може призвести до непередбачуваних наслідків у контексті ядерної безпеки.

Про це в ефірі "Київ 24" міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки (1992-1998) Юрій Костенко. За його словами, події наближаються до "критичної межі".

За його словами, росіяни можуть ударити по підстанціях на АЕС. Ці об’єкти знаходяться на відстані від електростанцій, але відповідають за те, що електрика потрапляє до мережі.

"Якщо вони будуть пошкоджені, то зупиняться електростанції атомні. Наслідки з точки зору ядерної безпеки або радіаційної невідомі. І це навіть не говорю про блекаут в Україні", — розповів він.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни готуються бити по розподільчих пристроях на атомних електростанціях та підстанціях передачі. За його словами, наслідки такої атаки можуть бути непередбачуваними для всього світу.

Експерт з енергетики Сергій Дяченко після цього розповів, що якщо такі атаки відбудуться, то світло у будинках українців узимку буде близько 4-5 години на добу.