Експерти прорахували, скільки українці сидітимуть без світла взимку: блекаутів не уникнути

У гіршому випадку світла у будинках українців може не бути до 20 години

Майбутній опалювальний сезон може стати катастрофічним. Експерти вже приблизно прорахували сценарій "чорної зими".

На їхню думку, блекаут буде у будь-якому разі. Про це пише Telegram-канал First Новини.

У кращому разі українці сидітимуть без світла 2-3 години на день, у найгіршому – до 20 годин на добу. Найімовірніший варіант – 10-14 годин, йдеться у публікації.

Така ситуація пов’язана з тим, що росіяни вивели з ладу майже всі ТЕЦ та ГЕС, які забезпечують Україну світлом.

За даними української влади, країна втратила 50% (понад 9 ГВт) своїх потужностей генерації, знищено близько 80% теплогенерації та третину гідрогенерації.

Електростанції і підстанції, що залишилися, працюють на межі можливостей. Саме з цієї причини "Укренерго" закликає економно споживати енергію.

Приміром, російська армія знищила всі ТЕЦ навколо Харкова. Взимку там працюватимуть мобільні котельні. Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції 10 вересня.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, що встановлюються місцевою владою", — розповів він.

Нагадаємо, що в "Укрєнерго" пообіцяли докласти максимум зусиль для максимально комфортного проходження зими. У компанії зазначили, що апокаліптичних сценаріїв, швидше за все, не буде.

Раніше "Телеграф" запитав експерта з енергетики Геннадія Рябцева про те, як іде підготовка української енергосистеми до зими.