У США бояться втягнутися в війну, але Байден не може натиснути на Зеленського, — аналітик

Аналітик розповів, чому США опинилися у незручній ситуації через Україну

У США побоюються, що продовження підтримки України та Ізраїлю рано чи пізно втягне їх у повномасштабну війну. Зокрема там вважають, що план перемоги, наданий президентом України Володимиром Зеленським, зводиться лише до чергової спроби отримати більше зброї.

Про це йдеться у матеріалі старшого наукового співробітника та директора програми з державного управління США Фонду Карнегі Крістофера Чіввіса (Christopher S Chivvis). Його думка оприлюднена виданням The Guardian.

У своєму матеріалі експерт розділяє погляд, що Зеленський нібито не бажає робити жодних кроків до "реалістичного припинення вогню", а натомість сподівається повернути окуповані території силою зброї.

Автор скептично дивиться на план перемоги України, який днями був представлений президенту США Джо Байдену, називаючи його "черговою вимогою збільшити постачання зброї" та зняти обмеження США.

Чіввіс зазначає, що Байден не може натиснути на Зеленського, оскільки у Вашингтоні ідеологічно віддані ідеї захисту демократії та своїх союзників. Водночас для українського президента відступ від своєї позиції був би прямим шляхом до "політичної катастрофи".

Аналітик зазначає, що для виходу з цього глухого кута США могли б надати Києву "реалістичний план забезпечення повоєнних потреб у безпеці", проте він не уточнив, що саме має на увазі під цим. Водночас він наголошує, що повноправного членства в НАТО для України Вашингтону "розумніше було б уникнути".

Чиввіс також зазначає, що у Білому домі вважають, що тверда підтримка Києва зможе зупинити Росію, проте висловлює думку, що "цей план не спрацював". Також він припустив, що якщо Байден почне чинити тиск на Зеленського, то це підірве шанси Камали Гарріс заручиться під час виборів Пенсільванії, де розташований завод з виробництва боєприпасів для України.

"Якщо Україна не готова прийняти стратегію щодо припинення війни в реалістичні терміни без її небезпечної ескалації, скорочення підтримки може бути єдиним варіантом уникнути ще однієї нескінченної війни. Пропозиції республіканців щодо посилення тиску одночасно на Кремль та Київ можуть спрацювати, і демократам не слід їх ігнорувати", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що Чіввіс дотримується прагматичної американоцентристської позиції щодо зовнішньої політики США. Він часто критикує у своїх статтях як повну підтримку України "до кінця", так і повне припинення підтримки, вважаючи їх крайнощами внутрішньої політики, здатними нашкодити інтересам Вашингтона. Також він неодноразово застерігав США та НАТО від втягування у війну Росії проти України та ризиків початку ядерної війни.

Як повідомлялося раніше, 29 вересня Байден уперше з початку російського вторгнення повідомив, що Україна переможе у війні проти російських загарбників.