В США боятся вступить в войну, но Байден не может надавить на Зеленского, — аналитик

Аналитик рассказал, почему США оказались в неловкой ситуации из-за Украины

В США опасаются, что продолжение поддержки Украины и Израиля рано или поздно втянет их в полномасштабную войну. В частности, там считают, что план победы, предоставленный президентом Украины Владимиром Зеленским, сводится лишь к очередной попытке получить больше оружия.

Об этом говорится в материале старшего научного сотрудника и директора программы по государственному управлению США Фонда Карнеги Кристофера Чиввиса (Christopher S Chivvis). Его мнение обнародовано изданием The Guardian.

В своем материале эксперт выражает точку зрения, что Зеленский якобы не желает предпринимать никаких шагов к "реалистичному прекращению огня", а вместо этого надеется вернуть оккупированные территории силой оружия.

Автор скептически смотрит на план победы Украины, который на днях был представлен президенту США Джо Байдену, называя его "очередным требованием увеличить поставки оружия" и снять ограничения США.

Чиввис отмечает, что Байден не может надавить на Зеленского, поскольку в Вашингтоне идеологически привержены идее защиты демократии и своих союзников. В то же время для украинского президента отступление от своей позиции было бы прямым путем к "политической катастрофе".

Аналитик отмечает, что для выхода из этого тупика США могли бы предоставить Киеву "реалистичный план обеспечения послевоенных потребностей в безопасности", однако он не уточнил, что именно подразумевает под этим. Вместе с тем, он подчеркивает, что полноправного членства в НАТО для Украины Вашингтону "разумнее было бы избежать".

Чиввис также отмечает, что в Белом доме считают, что твердая поддержка Киева сможет остановить Россию, однако высказывает мнение, что "этот план не сработал". Также он предположил, что если Байден начнет оказывать давление на Зеленского, то это подорвет шансы Камалы Харрис заручится на выборах поддержкой Пенсильвании, где расположен завод по производству боеприпасов для Украины.

"Если Украина не готова принять стратегию по прекращению войны в реалистичные сроки без ее опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать еще одной бесконечной войны. Предложения республиканцев по усилению давления одновременно на Кремль и Киев могут сработать, и демократам не следует их игнорировать", — говорится в материале.

Стоит отметить, что Чиввис придерживается прагматической американоцентристской позиции в отношении внешней политики США. Он часто критикует в своих статьях как полную поддержку Украины "до конца", так и полное прекращение поддержки, считая их крайностями внутренней политики, способными навредить интересам Вашингтона. Также он неоднократно предостерегал США и НАТО от втягивания в войну России против Украины и рисков начала ядерной войны.

Как сообщалось ранее, 29 сентября Байден впервые с начала российского вторжения сообщил, что Украина победит в войне против российских захватчиков.