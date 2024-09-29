Байден налаштувався на перемогу України: опублікував важливе послання

У США раніше не говорили про українську перемогу настільки прямо

Президент США Джо Байден уперше прямо сказав, що Україна переможе у війні. Він додав, що його країна при цьому стоятиме поряд.

Про це він написав у своєму профілі у соцмережі X. Також він прикріпив до повідомлення відео з кадрами зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Україна переможе у цій війні. І США стоятимуть поряд з нею на кожному кроці на цьому шляху", — написав він.

У прикріпленому ролику Байден говорить про те, що ознайомився з планом перемоги, який йому показав Зеленський, а також оголосив про новий пакет допомоги на 2,8 мільярда доларів. Крім того, президент США додав, що його країна підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі на її шляху до ЄС та НАТО.

"Ми стоїмо з Україною, зараз і в майбутньому", — додав Байден.

Варто зазначити, що в офіційних публічних повідомленнях керівництва США слово "перемога" ("win") вперше виявили в оголошенні Пентагону від 26 вересня. Тоді воно засвітилося в анонсі нового пакета допомоги на 375 мільйонів доларів. В інших випадках американські чиновники воліли використовувати слово "prevail" ("переборювати", "взяти гору") або ж і взагалі говорити про підтримку "скільки знадобиться".