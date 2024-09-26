США налаштувалися на перемогу України? У новому пакеті допомоги знайшли цікавий момент

Раніше Міноборони США так не говорило

США виділили новий пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Однак, крім того, у повідомленні Пентагону виявили цікаву зміну риторики.

Зокрема, тепер у повідомленні йдеться, що зброя виділяється для забезпечення перемоги у війні. На нюанс звернув увагу український OSINT-аналітик Mortis Æterna у своєму telegram-каналі.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів з метою надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", — йдеться на сайті оборонного відомства США.

Аналітик тим часом порівняв це з попередніми пакетами допомоги та зазначив, що раніше пакети виділялися для "задоволення невідкладних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії".

З чим пов’язана несподівана зміна загального наративу наразі невідома.

У коментарях до свого запису Mortis Æterna також припустив, що в анонсованому пакеті допомоги на 8 мільярдів доларів буде багато бойових машин Bradley, проте не виключив, що вони приходитимуть маленькими партіями протягом кількох років.

Як повідомлялося раніше, до нового пакета допомоги увійдуть в основному боєприпаси та інженерне обладнання. Однак також йдеться про передачу 150 легких бронеавтомобілів М1117.

Крім того, у четвер, 26 вересня, планується оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на 8 мільярдів доларів США.