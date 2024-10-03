Авто военного подожгли, а полиция до последнего "не верила": в Киеве новый громкий скандал

Благодаря огласке и обращению в генпрокуратуру дело о поджоге расследуют

С июля дело с уничтожением поджигателями автомобиля, который должен был служить на фронте киевлянину и его побратимам, не расследовалось. Правоохранители не увидели оснований для открытия уголовного производства, опираясь на заключение инспектора ГСЧС. При этом семья бойца обратилась к независимым экспертам и получила подтверждение того, что транспортное средство было умышленно подожжено неизвестными. А еще одним доказательством этого стало видео на российских пабликах, где был зафиксирован этот момент. Зато обращение в Офис генпрокурора и огласка в социальных сетях, кажется, таки сдвинули историю с мертвой точки. По крайней мере, полиция уверяет, что теперь уже точно проведет тщательное расследование инцидента.

"Телеграф" выяснил, почему одно из резонансных преступлений пытались "спустить на тормозах".

"По горячим следам" дело о поджоге не открыто

За последние месяцы почти еженедельно появляются новости о том, как огонь уничтожает автомобили для фронта в разных регионах. Хотя такие преступления имели место и в начале полномасштабного вторжения, но в последнее время они приобрели массовый характер. По официальной статистике, недавно обнародованной Офисом генерального прокурора, с начала года было зафиксировано 266 случаев поджогов машин военнослужащих и волонтеров. Но по крайней мере, один из таких случаев в статистику не попал. Речь идет об истории с пикапом, который должен был использоваться минометной батареей во главе с киевлянином Андреем Писаренко на передовой, но был сожжен в столице 27 июля. Ее обнародовала в социальных сетях жена военного – Дарья после того, как не удалось добиться не только установления и поиска виновных, а даже начала расследования.

Как сообщила "Телеграфу" Дарья, автомобиль Toyota Hilux для нужд подразделения ее мужа был передан благотворительным фондом "Гуркіт". Машина летом находилась на очередном техобслуживании на СТО, услугами которой не раз пользовались для выполнения определенных работ. Своей очереди она ждала на открытой территории и именно там в один летний день неожиданно загорелась. На место были вызваны сотрудники ГСЧС, потушившие огонь, работала на месте и следственно-оперативная группа райуправления полиции.

На месте происшествия работали и сотрудники ГСЧС, и следственно-оперативная группа полиции.

- Как начался пожар, работники СТО не видели, – отмечает Дарья. – Но у меня не было сомнений, что машину подожгли. С одной стороны, из-за того, что о таких случаях, когда уничтожали транспорт военных или волонтеров, становилось известно ежедневно. С другой, потому что не было претензий к техническому состоянию пикапа, которое, как обычно, было тщательно проверено после покупки за границей. В том числе это касалось и электрики. И сначала в том, что имел место поджог, будто не сомневался и инспектор ГСЧС Александр Кравчук. Но впоследствии, после приезда на место происшествия одного из руководителей Соломенского управления полиции (по словам правоохранителей, это якобы был заместитель начальника) его уверенность исчезла и начала звучать фраза: "надо устанавливать причины".

Уже впоследствии выяснится, что в заключении инспектор укажет как вероятную причину пожара "неисправность электрической системы автомобиля". Что касается версии возгорания машины "в результате постороннего источника зажигания", то она, по мнению специалиста, не нашла подтверждения.

Неисправность электрической системы названа специалистом ГСЧС вероятной причиной пожара

- Обосновал инспектор это тем, что "на месте происшествия не выявлено следов создания условий, препятствующих тушению пожара или его обнаружению. Не выявлены также признаки применения предметов, устройств и их остатков, которые могли бы использоваться как средства поджога", — отмечает Дарья. – И это стало основанием для полиции, чтобы не вносить сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Это стало известно через месяц после пожара, когда мы направили адвокатский запрос в Соломенский РУНП и получили на него ответ.

Для внесения сведений об уничтожении авто в ЕРДР полиция не нашла оснований

На тот момент мы уже имели результаты исследований двух независимых экспертов, однозначно свидетельствовавших об умышленном поджоге автомобиля. В разговоре они отмечали, что я не единственная жена военного, которая обратилась к ним с просьбой предоставить выводы о причинах возгорания машин. Знаю сейчас об еще одном случае в Киеве, когда так же умышленно был уничтожен военный автомобиль, но уголовное производство открыто не было. И еще об одном факте, произошедшим в Житомире, написали в комментариях под моим постом.

В комментариях упоминают о похожем случае с поджогом в Житомире.

Дарья также добавляет, что в августе в российских ТГ-каналах появилось видео, на котором зафиксирован момент поджога автомобиля ее супруга. А в сопроводительном тексте содержался призыв приобщаться к этому враждебному движению противодействия ВСУ. Так что фактически это было еще одно доказательство того, что машину умышленно сожгли, а не она загорелась сама в результате неисправностей.

Вражеские ТГ-каналы использовали поджог военного машины в собственных целях.

- Недавно была обнародована информация, что всего по стране открыто только 266 уголовных производств по поджогам машин военных и волонтеров, — продолжает объяснять свою позицию Дарья. – Но мы читаем о таких случаях чуть ли не каждый день, то есть можно предположить, что реальная картина другая. В чем может возникать системная проблема? Первыми на место происшествия приезжают представители ГСЧС и полиции, и они решают, будут ли вноситься данные о происшествии в ЕРДР, открываться уголовное производство и дальше проводиться расследование. Но почему-то не во всех случаях происходит именно так. Какие мотивы сокрытия резонансных преступлений в отношении военнослужащих? Мы можем только предпологать.

Следующим нашим шагом стало обращение в Офис Генерального прокурора, куда мы передали все известные нам факты и доказательства. Но следует понимать, что довести хотя бы до такой точки дело мы смогли благодаря тому, что я – юрист, мой муж – адвокат, плюс у нас много друзей юристов. Поэтому нам немного легче, чем другим, было с этим иметь дело. Но, с другой стороны, как и у других, у меня просто нет сил и энергии заниматься тем, чтобы что-то доказывать и уговаривать полицию выполнить свою работу. Ведь я кроме работы обязана еще обеспечить потребности подразделения моего мужа, насколько могу, вместе с фондом "Гуркіт". Кстати, он открыл банку, чтобы приобрести новую машину вместо сожженной, и на нее люди перевели только за первые дни уже более 100 тыс. гривен.

Случай не мог остаться без внимания правоохранителей

Приблизительно через сутки после того, как Дарья Писаренко обнародовала историю с поджогом машины мужа, ей позвонил начальник Соломенского РУНП Игорь Леус. О чем она сообщила нашему изданию.

- Он извинялся за несвоевременное реагирование, отметив, что полицейских сбило с толку заключение ГСЧС, на которое они опирались при принятии решения по делу, — сообщила Дарья. – Также он обещал, что теперь полиция совместно с СБУ расследует преступление, и выразил надежду, что преступников поймают. Ждем теперь реальных шагов. Но главное, почему я решила обнародовать наш конкретный случай с поджогом: это не только для того, чтобы поджигателей нашли и они прекратили уничтожать автомобили и вредить нашим Силам обороны. Конечная цель – сделать невозможным системные нарушения прав военных со стороны правоохранительных органов в случае уничтожения их имущества. Как они защищают нас на линии фронта, также они рассчитывают на защиту своих прав здесь, в тылу.

В комментариях советуют обращаться в суд, но жена военного говорит, что нет на это сил.

В отделе коммуникации ГУНП в Киеве сообщили, что, действительно, при принятии решения возбуждать или нет уголовное дело, обычно опираются на выводы экспертов. Но больше конкретики по описанному случаю пообещали предоставить в ответ на запрос.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве в комментарии "Телеграфу" обратили внимание на то, что в заключении инспектора названа лишь вероятная причина возникновения пожара. И что этот документ носит рекомендательный характер, а решение о квалификации события и внесении данных в Единый реестр принимают органы Нацполиции. При этом в ведомстве также заверили, что предоставят более обстоятельный ответ относительно того, чем руководствовался специалист при выдаче именно такого заключения, после тщательного изучения документов.

В Офисе Генерального прокурора тем временем проинформировали наше издание, что реакцией на обращение военнослужащего Андрея Писаренко относительно ненадлежащей реакции правоохранителей на поджог его авто стал "запуск" процесса расследования уголовного преступления.

- В обращении заявитель предоставил все детали этого случая, – уточнила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец. – Обстоятельства, которые он описывает, указывают на то, что поджог был преднамеренно спланирован, тем более со временем, как указывает заявитель, видео с этим инцидентом было распространено на пропагандистских площадках. Несмотря на то, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сведения о ней не были внесены в ЕРДР. И это при том, что с середины июня фиксируется рост случаев поджога автомобилей, владельцами которых являются военнослужащие, а также волонтеры. Так что очередной такой случай не мог оставаться без внимания правоохранителей.

Сведения об этом событии на сегодня внесены в ЕРДР по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины ("Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований"). Ведь объектом такого вида преступлений является имущество военнослужащих, а целью — действительно создание препятствий для выполнения их непосредственных обязанностей. Также прокуратурой предоставлены письменные указания следователю относительно того, какие действия необходимо предпринять и в какой очередности, чтобы расследование уголовного дела проходило эффективно. Процессуальное руководство будет осуществлять Киевская городская прокуратура.

Комментаторы довольно остро говорят о причинах, которые делают возможными действия поджигателей.

Надежда Максимец также подчеркнула, что поджигатели, верящие обещаниям кураторов о значительном финансовом вознаграждении за уничтожение военных автомобилей, часто денег не получают. При этом вероятность, что они будут вычислены правоохранителями и задержаны, да еще с перспективой оказаться за решеткой, достаточно велика.

- В настоящее время уже установлено 169 человек, причастных к поджогам автомобилей военнослужащих и волонтеров, — приводит статистику спикер Офиса генпрокурора. – Им сообщено о подозрении, при этом при избрании меры пресечения прокуроры настаивают, чтобы это было содержание под стражей. И уже у нас есть судебная практика, недавно был оглашен приговор по делу, в котором житель Киева поджег около 10 автомобилей военнослужащих, плюс еще несколько фактов квалифицированы как покушение, потому что уничтожить машины не удалось по независимым от него причинам. Этот мужчина получил 8 лет реального лишения свободы. То есть наказание есть, и оно не обратимо.

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже известны случаи, когда военные действуют на предупреждение, пытаясь самостоятельно выявить поджигателей. На днях такое дежурство имело успех и бойцы поймали в столице двух парней, планировавших повредить автомобили. Наказанием для злоумышленников станет знакомство с фронтовыми буднями, в которых исправный транспорт имеет большое значение.