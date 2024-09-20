У Києві військові ловлять паліїв авто із засідки ( відео, фото)

Українські військові стали чергувати вночі, щоб уберегти авто від підпалів

Українські захисники у Києві зловили на гарячому двох хлопців, які намагалися підпалити військовий автомобіль. Тепер паліїв відправлять туди, де вони зможуть особисто оцінити важливість машини, яку збиралися знищити.

Про це йдеться у пості Telegram-каналу "Розвідка Ноєм". Там також опубліковано кадри затримання хлопців біля машини.

Для упіймання паліїв військові замість повноцінного відпочинку у відпустці тиждень чатували вночі неподалік автівок. Це принесло свої плоди. Тепер замість обіцяного гонорару за спалену машину хлопці "абсолютно безкоштовно" поїдуть на фронт.

"Хочемо вас познайомити із Санькою та Андрієм. Точніше, раніше їх звали Санько та Андрій, а зараз вони просто Бібер і Долік. Так їх і називатимуть наступні 3 місяці, які вони проведуть особливим чином. Тепер Бібера та Долика чекає важка доля, тому що їхнє життя залежатиме безпосередньо від автомобіля, яке вони намагалися спалити. Тіпи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано та які наслідки могли притягнути їх дії. Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно.", — йдеться у повідомленні.

Військові також натякнули, що на інших спійманих паліїв може чекати більш жорстке покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у підпалі авто військовослужбовців.