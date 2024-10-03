За інформацію видання, Україна мусить воювати із зав'язаними руками через нового прем'єра

Питання про можливість завдавати ударів вглиб території Росії вже тривалий час залишається предметом гострих дискусій між Україною та її західними партнерами. Київ неодноразово звертався з проханням надати дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по російських військових об'єктах. Однак союзники досі стримують Україну від таких дій, побоюючись ескалації конфлікту.

Британська газета The Telegraph повідомила, що Україна втратила можливість завдавати ударів вглиб Росії через некомпетентність нового прем'єр-міністра Великої Британії. Видання зазначає, що ракети Storm Shadow, надані Україні попереднім британським урядом, тепер не можуть бути використані ефективно через дії нового прем'єра Кіра Стармера.

За інформацією The Telegraph, консервативний уряд, який надав ракети, не звертався за дозволом до Вашингтона на їх використання для ударів по території Росії. Натомість британці лише інформували американських партнерів про застосування ракет, не вдаючись у подробиці.

Ситуація змінилася з приходом до влади лейбориста Кіра Стармера. Через брак досвіду в міжнародній політиці новий прем'єр припустився помилки, звернувшись до Білого дому за дозволом на використання Storm Shadow. Це дало Вашингтону можливість накласти вето на застосування ракет.

Внаслідок цієї помилки Україна опинилася в складній ситуації. Маючи значний запас ракет Storm Shadow, українські військові не можуть використовувати їх на повну потужність через обмеження, накладені американською стороною.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що НАТО не буде збивати російські ракети над Україною, але готове обговорити удари вглиб РФ. Водночас генсек НАТО повідомив, що на наступному "Рамштайні" обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.